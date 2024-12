Edson Dávila se lució con un anillo de 'matrimonio' y Janet Barboza se sorprende: "¿Te casaste?"

Como se recuerda, Edson Dávila se convirtió en una de las figuras más queridas por el público desde que se hizo conocido en programa de Gisela y donde fue bautizado como 'Giselo'. Ahora, se encuentra conduciendo el programa 'América Hoy' y al parecer, se habría casado sin que sus compañeras lo supieran.

Durante el programa de América Hoy, ocurrió un hecho muy inesperado en vivo. Todo comenzó cuando el conductor Edson Dávila fue interrogado por sus compañeras Janet Barboza y Brunella Horna que vieron en lujoso anillo que poseía el bailarín.

La primera en cuestionar fue la esposa de Richard Acuña, que se quedó sorprendida al ver que la joyería de su compañero sería un anillo de matrimonio. Ante ello, Janet Barboza escucha y le pregunta si se casó en secreto. Ante esto, el bailarín solo atinó a quedar muy sorprendido haciendo creer que lo habrían descubierto.

El artista Edson Dávila se ha convertido en una figura muy querida en la televisión por miles de peruanos. El bailarín ha demostrado tener una gran energía que al público le encanta. Por ello, cuando se creyó que se pudo haber casado, recibió el apoyo de sus seguidores y solo expresaron que sea feliz.

"Si es así, muchas felicidades para ti y tu pareja que todo sea bueno", "Lo perdimos... Edson por favor no nos decepciones", "La gente no puede creer como un ser tan feliz y que fluye con buena vibra puede estar casado", "Si se caso o no es vida de él, lo importante es que sea feliz", "Aclara si es anillo de matrimonio o no pues", "Su carita", fueron algunos de los comentarios de usuarios.