¡Impresionante! Brunella Horna confesó costoso regalo que le dio Richard Acuña

Este 26 de diciembre, durante el programa "América Hoy", la conductora Brunella Horna sorprendió al revelar el costoso regalo que le hizo su esposo, el excongresista Richard Acuña. El lujoso detalle está valorizado en más de 13 mil soles. Te contamos los detalles.

Brunella Horna apareció en el programa "América Hoy" con una gran sonrisa. Durante un segmento en el que mostraban a los famosos y sus lujos durante el 2024, apareció una foto de un bolso Dior, valorado en 3500 euros, aproximadamente 13,697 soles, al lado de la imagen de Brunella. Los compañeros del programa no podían creerlo.

Edson Dávila, también conductor, exclamó: "Ella haciéndose la 'ay, no puede ser' y la cartera... No te pases, Bubu. '¡Asu, wow!' y mira la cartera. Era ¡la cartera!" , entre risas.

La presentadora se defendió y aprovechó para dar su opinión sobre las imitaciones, respaldando el uso de productos originales.

"Qué feo, ¿qué? Si yo estoy defendiendo a Jefferson, estoy defendiendo a todo mundo que compre en original. Lo que no pueden, puede ser producto peruano, te puedes comprar. Lo que sí no defiendo es usar bamba", señaló con firmeza. Jean Paul Santa María, panelista invitado, le preguntó: "¿O sea tú no estás a favor de la gente que usa réplica, imitación?". Brunella respondió: "No, jamás. Hay muchas marcas en el Perú a precios cómodos y muy bonitos".