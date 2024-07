Franco Cabrera se pronuncia tras aparecer en juerga junto con André Carrillo y Cueva: "No era oportuno"

Después de haber pasado un día sin hablar y con una voz aún ronca que despertaba sospechas, el actor y presentador del programa 'Al ángulo', Franco Cabrera, finalmente se expresó sobre su asistencia a la noche de discoteca de André Carrillo y Christian Cueva, quienes acababan de llegar a Lima tras su prematura eliminación de la Copa América.

En ese sentido, Franco Cabrera rompió su silencio sobre este hecho ante la ola de críticas que ha recibido recientemente. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Franco Cabrera rompió su silencio sobre juerga con Carrillo y Cueva

Tras recibir una ola de críticas en las redes sociales por aparecer junto a Christian Cueva y André Carrillo en juerga, Franco Cabrera decidió pronunciarse al respecto y explicar lo que pasó en dicha ocasión. "En primer lugar, es importante mencionar que con André somos amigos, tenemos una relación cordial de amistad, mucho antes de que yo pudiera existir como persona pública en medios (...) Hemos compartido gratos momentos", sostuvo Cabrera.

"Él, en este caso, al encontrarse conmigo, me invitó a saludar a su esposa, a acercarme a su mesa, no llegué con él, no me fui con él, coincidimos con estas circunstancias, y es justamente el momento que yo pude compartir y hablar con él un rato", continuó explicando.

En ese sentido, pidió disculpas expresando su pesar con su audiencia por compartir con los jugadores en un momento que no era el adecuado, pues habíamos sido eliminados de la Copa América. "Yo creo que no era oportuno, no correspondía por mi parte que tengo como presentador de este programa (Al Ángulo) para pasar más tiempo del que implica un saludo cordial con un amigo (...) No era el momento de parte de los jugadores estar en un lugar como esa, cada uno como personas adultas y maduras se hacen cargo de las situaciones que se ponen en la acciones", señaló.

Las críticas de sus compañeros contra los seleccionados

La noche anterior, Pedro García arremetió contra Cueva y Carrillo, mientras que Franco Cabrera permanecía en silencio. El comentarista deportivo había sido captado por las cámaras de Magaly Medina en la discoteca Barranco Bar, apenas unas horas después del regreso de la selección desde Estados Unidos.

"Qué falta de empatía para hacer eso con la gente. Que falta de tino para elegir ese momento para salir. No solamente es el qué, es el cuándo. Y en el cuándo la han pifiado mal", inició 'Pedrito'.

"En lugar de ir al tono, debe estar tratando de agarrar equipo, en lugar de la discoteca, debe descansar para que un equipo lo llame. Si tú eres dirigente, lo ves en cierta faceta y te desanimas. Cueva tiene que hacerse un favor y brindar una imagen que lo ayude a conseguir equipo. Las imágenes que se difunden en un tono, no lo ayudan. Él tiene que conseguir equipo y lo que está haciendo es sabotearse al aparecer en imágenes no futbolísticas", agregó sobre Carrillo y Cueva.