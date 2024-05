Fundador de Skándalo acusa a Ricky Trevitazo por robarse nombre del grupo: "Fue una bajeza"

Roly Ortiz, el fundador y creador del reconocido grupo Skándalo, ha dejado perplejos con sus declaraciones sobre el final de la primera formación de la agrupación. Hasta el presente, el público sigue recordando a Ricky Trevitazo y Luis Sánchez como parte de los miembros originales, quienes incluso después de muchos años continúan realizando espectáculos.

Ante ello, Ortiz reveló que Trevitazo inscribió ante Indecopi el nombre de la agrupación cuando él estaba en Bolivia. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Fuerte acusación contra Ricky Trevitazo

Roly Ortiz estuvo en el programa Ouke de Carlos Orozco, donde reveló detalles sobre lo que ocurrió internamente y explicó por qué está en conflicto con Trevitazo. Según él, el cantante aprovechó una oportunidad y registró el nombre de la banda a su nombre, a pesar de que no le pertenecía.

"Después de que fueron a mi casa y me abrazaron, a las dos semanas me entero del gran puñal que me mete. Yo no sabía que Ricky había ido a Indecopi y había patentado Skándalo a su nombre", mencionó, causando sorpresa entre los presentes.

@laroronetwork1 "Ricky Trevitazzo me clavó un puñal" dice fundador de Skandalo Roly Ortiz ♬ sonido original - La Roro Network

Relató que en el pasado había tenido una relación cercana con Ricky y que incluso volvieron a colaborar juntos, pero nunca anticipó que terminarían 'arrebatándole' lo que le pertenecía durante años. Además, según su relato, todo ocurrió mientras Roly estaba fuera de Perú y no podía enterarse de lo que estaba sucediendo.

"En el 2018 yo presenté a la sétima generación de Skándalo y lo invité a Ricky para salir en televisión para que él los apadrine y todo. Me fui a Bolivia con Skándalo y Ricky me preguntó cuando iba a volver. Ricky aprovechando que yo me había ido a Bolivia a vivir, se va a Indecopi y patenta el nombre. Ya había vencido y yo no lo sabía. Va y patenta el nombre a mis espaldas. Lo que hizo es una bajeza", acotó.

"Lo hizo como una deslealtad, es algo malo que hizo. Por eso es que yo voy a iniciar a Ricky una demanda para obtener la nulidad de ese registro de marca. Yo tengo todas las pruebas desde que yo comencé, los recibos de que el grupo (es mío)", finalizó.

Asegura que Ricky Trevitazo es agresivo

Por otro lado, Roly Ortiz sorprendió al asegurar que Ricky Trevitazo tenía una conducta muy agresiva, pues mostraba comportamientos violentos hacia sus compañeros, según detalla el fundador de la agrupación.

"La verdadera razón y hoy Ricky la va a saber, porque él tampoco la sabe, fue lo siguiente. Ricky, en esa época, era un muchacho muy agresivo. Les paraba pegando a los chicos, los insultaba. Muchas veces Tenía que consolar A Luis lo encontraba llorando. Le pegaba a Luis, a su hermano Ronald le pegaba", manifestó.