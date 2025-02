Gianina Luján sobre la posibilidad infidelidad de Jackson a Tilsa: "La vida te devuelve lo que das"

Gianina Luján se pronunció respecto a la posible infidelidad de Jackson Mora hacia Tilsa Lozano. La deportista indicó que los rumores de las andanzas de Jackson se escuchaban desde hace mucho tiempo, pero ella no dijo nada por respeto a la 'colita'.

En una reciente entrevista con el diario Trome, la ex Miss Reef dijo que era consciente de que el romance de Tilsa y Jackson no iba a durar mucho tiempo, aunque confesó que la noticia de la presunta traición de Jackson la dejó sorprendida.

"No es que le desee mala suerte a nadie, pero en varias oportunidades dije que lo de ellos (Jackson y Tilsa) no iba a durar y no me equivoqué. Sin embargo, estoy sorprendida, más lo esperaba de ella (la supuesta infidelidad), pero él (Jackson) nos dio la sorpresa", declaró.