Grasse Becerra confiesa si tuvo un acercamiento con Edison Flores: "Yo soy hincha de la U"

En un contexto donde las discusiones en redes están a la orden del día, Grasse Becerra ha decidido abordar los rumores que la vinculan con Edison Flores, en medio de un conflicto que ha captado la atención de sus seguidores. La disputa entre Becerra y Ana Siucho ha desatado especulaciones sobre el motivo de esta enemistad, lo que ha llevado a la modelo a aclarar su posición.

El programa 'Amor y fuego' se comunicó con Grasse Becerra para obtener su versión sobre los hechos. En este sentido, la modelo no solo desmintió cualquier relación pasada con el futbolista, sino que también lanzó un contundente mensaje a Siucho, dejando claro que no hay motivos para la controversia. Conoce qué fue lo que dijo Grasse Becerra.

La modelo expresó su sorpresa al observar la respuesta de Ana Siucho durante su intercambio en redes sociales. Aclaró que nunca ha tenido conflictos con ella ni con su pareja, Edison Flores. No obstante, admitió que en una ocasión le solicitó que le firmara una camiseta de Universitario de Deportes.

Grasse Becerra, al ser interrogada sobre una posible relación, ya sea amistosa o romántica, con el conocido 'Orejas', negó haber tenido contacto con el deportista. De esta manera, dejó claro que no existe ninguna conexión entre él y el conflicto que ha sostenido con Ana Siucho.

"No lo conozco. Hace mucho tiempo cuando él estaba en la U, yo soy hincha de la U, yo quería que me firme una camiseta, porque me parecía Topo Gigio, pero nunca lo llegué a conocer, no me interesa tampoco conocerlo, mucho menos ahora que es un hombre casado", sostuvo la modelo.