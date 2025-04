¡Grave acusación! Pamela López denuncia que hackearon su celular: "Es alguien de mi entorno"

Pamela López sorprendió al confesar en "América Espectáculos" que su celular fue hackeado y bloqueado. La expareja de Christian Cueva, ya inmersa en una batalla legal por la pensión de sus hijos, reveló que recibió mensajes de extorsión y que sospecha de alguien muy cercano de su entorno.

Pamela López no solo enfrenta una batalla legal contra Christian Cueva por la pensión de sus hijos, sino que ahora también reveló que fue víctima de hackeo y extorsión. La ex del futbolista contó todos los detalles en una entrevista con "América Espectáculos" y dejó claro que sospecha de alguien muy cercano.

"Me hackearon el celular, me bloquearon la línea, me bloquearon el equipo, a la 1 y 17 de la mañana del día que yo estaba trabajando, estaba en escenario. De pronto se me fue la señal y fui al operador y me dijeron que la habían bloqueado y con datos muy puntuales, muy íntimos", relató Pamela, dejando a todos sorprendidos.