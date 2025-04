Pamela López responde críticas sobre cuidado de sus hijos mientras se va de fiesta: ¿Qué dijo?

Pamela López, en compañía de su abogada Rosario Sasieta, realizó una conferencia de prensa para informar que demandará a su exesposo, Christian Cueva, por pensión de alimentos para sus hijos. Durante el encuentro con los medios, la trujillana también aprovechó la oportunidad para aclarar varias críticas sobre su vida personal, especialmente las relacionadas con sus salidas nocturnas y su relación con el salsero Paul Michael.

Durante el programa 'Magaly TV: La Firme', Pamela López fue consultada por sus constantes visitas a discotecas y eventos sociales. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su respuesta al ser preguntada sobre cómo se organiza para cuidar a sus hijos mientras ella sale hasta altas horas de la madrugada.

Además, fue consultada sobre quién financia sus salidas. López aclaró que no asume todos los gastos y señaló que, en ocasiones, las invitaciones provienen de personas que la llaman por su trabajo en el ámbito social.

"No soy yo la que solventa. Hay personas que te invitan, que te llaman y forma parte de tu trabajo socializar. Algunas veces trabajo como imagen, pero no siempre", detalló

Las cámaras de Magaly Medina también le consultaron sobre su actual vínculo sentimental con Paul Michael, exintegrante de Combinación de la Habana. Para sorpresa de muchos, Pamela confesó que aún no está enamorada del salsero, aunque sí se siente feliz a su lado.

"No, no estoy enamorada, pero estoy bastante contenta. Estoy feliz, estoy tranquila", sostuvo Pamela, dejando en claro que prefiere ir con calma en esta nueva etapa de su vida.

Por otro lado, fue consultada sobre su amistad con Luis Fernando Rodríguez, conocido como 'El Diablo', con quien se le vinculó antes de su relación con Paul Michael. Al respecto, descartó cualquier rivalidad o indirecta hacia Yahaira Plasencia.

"No considero que sea pica. Él es mi amigo y seguirá siendo mi amigo, ya no habrá mucha cercanía porque cada quien está en sus cosas, pero no tengo nada contra él y si él está con pareja o saliente, que sea feliz", expresó.