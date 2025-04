¿A quién tienta? Luis Fernando Rodríguez y sus salidas con la hermana de Yahaira Plasencia

Las cámaras de "Magaly TV: La Firme" sorprendieron al captar a Luis Fernando Rodríguez, conocido como "El Diablo", saliendo de madrugada de un restaurante junto a Yahaira Plasencia, su hermana Silvana y un grupo de amigos. Estas imágenes no tardaron en generar especulaciones sobre un posible acercamiento del ex saliente de Pamela López con alguien del entorno cercano de la salsera.

La polémica creció cuando el programa de Magaly Medina mostró nuevas imágenes que vinculan a Luis Fernando Rodríguez no solo con Yahaira Plasencia, sino también con Silvana Plasencia, otra de las hermanas de la cantante. Según las imágenes difundidas, ambos habrían sido vistos juntos en diferentes ocasiones, siendo la más reciente el pasado domingo 7 de abril, durante un concierto de Yahaira.

Luego de la presentación de la intérprete de salsa, las cámaras captaron a Luis Fernando retirándose junto a Silvana en el auto del popular "Diablito". Esta situación generó comentarios de Magaly Medina, quien no dudó en expresar su opinión sobre estos encuentros.

"Bueno, no sabemos por dónde va o a quién está tentando el diablo, si a Yahaira Plasencia o a su hermana Silvana, porque de pronto, que no sabíamos que eran amigos, aparecieron en el mismo grupo y juerguean juntos en el mismo box donde antes juergueaba con Pamela López", comentó la popular "Urraca" durante su programa.

Frente a los rumores, Yahaira Plasencia decidió romper su silencio durante una entrevista con el programa "Amor y Fuego". La cantante explicó que conoce a Luis Fernando desde hace tiempo gracias a amistades en común, y que fue Peter Fajardo quien los presentó.

Finalmente, cuando fue consultada sobre su opinión respecto al físico de Rodríguez, la artista evitó responder y dejó claro que no desea que le busquen pareja:

"No tengo por qué responderte a eso, ya te dije que somos amigos. No me busquen pareja porque estoy así tranquila, me pueden ver con él o con otras personas, tengo muchos amigos. Que me hayan agarrado ahora ahí, es de pura casualidad", sentenció.