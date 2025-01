Haydeé Cáceres tiene 55 años de trayectoria y no piensa en el retiro: "Todavía tengo mucho que dar"

Dentro del mundo artístico en el Perú, la reconocida Haydeé Cáceres es una imagen de la televisión. Ha formado parte de grandes producciones peruanas y a más de 50 años como actriz, afirma que no piensa retirarse de los escenarios.

Haydeé Cáceres es una de las primeras actrices peruanas que ha destacado con su talento por más de medio siglo. Es conocida por haber participado en 'La Perricholi', 'La Paisana Jacinta', 'Perú campeón', 'Por la Sarita', 'Al fondo hay Sitio', 'Ojitos Hechiceros', entre muchos más y el más reciente 'Nina de Azúcar'.

"Me parece mentira, es que los años pasan rápido. Cuando estaba muy niña, tenía 4 o 5 años, quería ser enfermera. Me gustaba porque había una botica junto a mi casa y el dueño era amigo de la familia, entonces él me regalaba las cajitas de remedios, vitaminas y yo feliz. Pero ya pasan los años y me daba miedo la sangre ja, ja, ja... ya nada de enfermera, hospitales ni clínicas", cuenta la actriz para el diario El Trome.

La actriz cuenta que si bien su hermana mayor hizo teatro, ella se encontraba estudiando Servicio Social en la Universidad de San Marcos. Aunque finalmente, se inclinó por el teatro porque le gustaba y quería hacer lo que le apasionaba, pero no contaba con el apoyo.

A sus 74 años de vida y 55 años de carrera artística, Haydeé Cáceres ha demostrado ser una persona muy hábil y apasionada por su profesión. Ha actuado en decenas de producciones peruanas, ha realizado doblaje, radio, circo, televisión, cine y teatro. Afirma que no piensa retirarse aún y que tiene mucha energía por dar.

"No, por supuesto no. Esa palabra no me gusta (el retiro). Todavía tengo ganas, todavía tengo muchas cosas para dar, muchos personajes para hacer. Me dio el Covid, he pasado muchas cosas y creo que todavía no me quieren ni arriba ni de abajo ja, ja, ja. Así que estoy feliz haciendo lo que quiero, transmitiendo mis conocimientos a mis alumnos", expresó.