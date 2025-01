Hija de Alfredo Zambrano cuenta cómo es su relación con su madrastra Magaly Medina: "Me ha visto crecer"

Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano, ha dejado boquiabiertos a sus seguidores al compartir su experiencia sobre la vida con su madrastra, la famosa conductora Magaly Medina. En un video reciente en sus redes sociales, Silvana detalló su vida en Boston y su relación con Magaly, revelando aspectos personales y sinceros.

Silvana Zambrano, hija de Alfredo Zambrano, sorprendió a sus seguidores al hablar de manera sincera sobre su relación con su madrastra y conocida conductora de televisión Magaly Medina. En un reciente video publicado en sus redes sociales, Silvana compartió cómo es su vida en Boston, lejos de su Perú natal, y dio detalles sobre la relación que mantiene con Magaly.

Silvana, quien tiene 24 años, ha ganado popularidad en plataformas como TikTok e Instagram, donde comparte su día a día como estudiante en el extranjero. En su último video, aprovechó para responder a las preguntas más frecuentes de sus seguidores, entre ellas cómo es su vínculo con la periodista.

"Magaly me conoce desde que tengo doce años. Me ha visto crecer, y con el tiempo el cariño fue creciendo" , comentó la joven.

La relación entre Silvana y Magaly parece estar llena de confianza y respeto mutuo. Silvana destacó lo feliz que ve a su papá con Magaly y cómo eso le da tranquilidad.

Esto deja claro que la familia ha logrado una relación sólida y positiva. En cuanto a cómo es Magaly como madrastra, Silvana no dudó en resaltar su apoyo.

"Es una buena madrastra, siempre me defiende, nos entendemos muchísimo. Hablamos de un montón de cosas de mujeres, y sí, todo bien", afirmó. También, con un tono divertido, aclaró que, aunque tienen una buena relación, no está al tanto de los detalles profesionales de Magaly: "No me entero de los chismes antes que ustedes. Es demasiado profesional, en verdad, no nos cuenta nada", dijo entre risas.