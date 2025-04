Ivana Yturbe sobre ausencia de Beto Da Silva en preguntas de EVDLV: "Me sorprende que no haya salido"

Ivana Yturbe no se quedó callada y habló claro sobre su relación con Beto Da Silva. La modelo fue consultada por una posible infidelidad y hasta se refirió a si su esposo podría aparecer en las preguntas de "El Valor de la Verdad". Su respuesta dejó a todos sorprendidos.

Ivana sorprendida porque no mencionan a Beto Da Silva en EVDLV

La ex chica reality estuvo presente en un evento público, donde fue abordada por la prensa del programa "Todo se filtra". Sin rodeos, Ivana fue consultada sobre su matrimonio con el futbolista Beto Da Silva y dejó en claro que no perdonaría una infidelidad.

"No por nada. Yo creo que haría exactamente lo que quisiera que mi hija haga", respondió firme, dejando en claro que si le toca vivir algo así, actuaría con determinación.

Además, la influencer habló sobre la posibilidad de que el nombre de su esposo salga mencionado en algún capítulo de "El Valor de la Verdad", el programa que ha puesto contra las cuerdas a varios personajes de la farándula.

Ivana se mostró algo sorprendida: "Me sorprende que no haya salido todavía", confesó entre risas. Yturbe aclaró que, si algo del pasado de Beto llegara a salir, no sería sorpresa para ella. "Bueno, si sale a relucir algo de antes, seguro ya lo habré sabido porque yo conozco a Beto de hace años y, uff, olvídate", explicó ante las cámaras.

Ivana Yturbe revela que Alejandra Baigorria no la invitó a su boda

A pocos días de la esperada boda entre Alejandra Baigorria y Said Palao, Ivana Yturbe soltó la bomba: no fue invitada al matrimonio, a pesar de tener una buena relación con la 'Rubia de Gamarra'.

"No me han invitado. De hecho yo trabajo con Ale, yo tengo una empresa, yo trabajo con su peluquería. Ellos trabajan con mis productos, pero realmente no me ha llegado el parte", dijo Ivana, bastante sorprendida.

La noticia dejó a todos con la boca abierta, pues Ivana y Ale han compartido momentos importantes juntas. Han sido vistas apoyándose en distintos proyectos y hasta compartiendo eventos, por eso la ausencia de invitación llamó mucho la atención.

En redes sociales, los seguidores de ambas no tardaron en especular. Algunos piensan que podría haber algo más detrás de esta decisión, aunque por ahora ninguna de las dos ha querido dar más detalles.

Ivana Yturbe dejó clarísimo que no toleraría una infidelidad de Beto Da Silva y que, por ahora, no ve problemas en su relación. Sin embargo, la sorpresa fue doble: se mostró desconcertada porque hasta ahora el nombre de su esposo no ha salido en "El Valor de la Verdad", y confesó que no fue invitada a la boda de Alejandra Baigorria, a pesar de tener lazos de trabajo y amistad. ¿Será que hay algo más?