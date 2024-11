Ivana Yturbe sobre que Beto Da Silva se relacione con Christian Cueva y Pamela Franco: "No te pases"

Ivana Yturbe, la popular modelo y esposa de Beto Da Silva, ha hecho pública su posición sobre la nueva relación entre Christian Cueva y Pamela Franco. En una reciente aparición ante las cámaras de "Magaly TV La Firme", Ivana dejó claro que no está de acuerdo con que su esposo y la nueva pareja del futbolista se conviertan en amigos cercanos.

El equipo de "Magaly TV La Firme" se encontró con Ivana Yturbe y Beto Da Silva mientras salían de un restaurante en Lima. En ese momento, los reporteros les preguntaron si estarían dispuestos a tener una salida de parejas con Christian Cueva y Pamela Franco. Beto Da Silva, quien juega en Sporting Cristal, comenzó a responder, pero Ivana rápidamente lo interrumpió.

"Ahí yo tengo que decidir, no te pases, ahí entro a tallar yo" , dijo Ivana. Con estas palabras, dejó claro que la decisión dependería de ella y que no aprueba la relación.

Beto Da Silva, por su parte, se mostró respetuoso. "Lo que pasa es que ahorita él está en sus cosas. No sé si está en Cusco o en Lima. Si en algún momento quiere pasar con nosotros, no tengo un problema, yo lo quiero un montón. Pero creo que por respeto no tengo nada más que decir de su relación" , comentó.

Su respuesta refleja un deseo de mantener la amistad sin involucrarse demasiado en los asuntos de Cueva y Franco.

Es importante recordar que Ivana Yturbe es amiga de Pamela López, la exesposa de Christian Cueva. Durante su tiempo juntos, las dos han sido vistas en varios eventos y han compartido momentos de camaradería. Sin embargo, la situación ha cambiado desde que Cueva inició su relación con Pamela Franco.

Cierre de un capítulo. Al ser consultada sobre su amistad con Pamela López, Ivana Yturbe ha dejado claro que prefiere mantenerse alejada de la polémica.

"Estoy tratando de no exponer mucho mi vida privada, trato de mantenerme al margen de la vida de terceras personas. Yo no me he alejado de nadie (de Pamela), estoy bien y tranquila. Las cosas privadas quedan para mí", afirmó. Esto demuestra su deseo de centrarse en su propia vida y en su familia, en lugar de involucrarse en los conflictos de otros.