Pamela Franco vivió incómodo momento con esposas de futbolistas, según Janet Barboza: "Le hicieron 'fuchi'"

Pamela Franco, la popular cantante de cumbia, estuvo en el partido entre Universitario de Deportes y Cienciano en el Estadio Monumental, pero no recibió la bienvenida que esperaba. Según Janet Barboza, las esposas de los futbolistas la ignoraron y le hicieron el "fuchi" cuando quiso tomarse una foto con ellas.

En la reciente emisión del programa, Janet reveló que Pamela fue al palco asignado a las familias de los jugadores, pero su presencia no fue bien vista.

La conductora no se detuvo ahí y continuó comentando sobre el ambiente incómodo que se vivió en el estadio.

Pamela Franco llegó "camuflada" al evento, usando capucha y lentes, lo que quizás le dio un aire misterioso, pero que no fue suficiente para evitar el rechazo de las esposas.

Janet afirmó: "¿Acaso no estabas en el partido de la U vs Cienciano, camuflada? ¿Acaso no te llevó Fiorella Méndez? Estabas con capucha y con lentes en el palco". Con estas palabras, la conductora subrayó que la actitud de las esposas fue clara.