Laura Mau arremeta contra Pamela Franco: "No canta, solo vende cuerpito y la moda de Cueva"

La artista Pamela Franco la viene rompiendo en la cumbia peruana con muchos conciertos por todo el Perú. En una entrevista, Laura Mau expresó que la cantante de cumbia no tendría talento para cantar y que solo mostraría su cuerpo, aprovechando la coyuntura de Christian Cueva.

Durante los últimos meses, Pamela Franco se ha convertido en una de las artistas de cumbia más pedidas en el país e incluso, se ha vuelto muy sonada por su tema "Dile la verdad", donde muchos otros artistas lo han cantado en otros géneros musicales y a su estilo.

La cantante Laura Mau es estuvo como miembro de jurado en un concurso de canto en el programa de 'América Hoy', donde fue entrevistada. Durante muchos años, la artista fue ícono de la salsa peruana y ha criticado a las nuevas generaciones del género. Aunque, en esta ocasión opinó sobre Pamela Franco y su talento musical.

"No es que no me guste, ella no interpreta, solamente vende el cuerpito, otra cosa y la moda de Cueva, pero no canta. Yo la he escuchado varias veces, ella también ha participado en una fiesta, la he escuchado en vivo, es mucho auto tune. Una cosa cuando cantas en vivo, son una desgracia, con todo respeto", expresó.