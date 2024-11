Alejandra Baigorria sorprende tras abrir convocatoria laboral: Conoce cuáles son los puestos disponibles

La empresaria Alejandra Baigorria es una de las pocas 'chicas reality' que ha alcanzado el éxito con sus emprendimientos, y ahora se está aventurando a abrir un nuevo negocio justo antes de finalizar el año. Lo más destacado en esta ocasión es que ofrecerá la oportunidad a más personas de trabajar junto a ella.

En ese sentido, Alejandra Baigorria se ha mostrado optimista en esta nueva etapa en su vida. Cabe recordar que la ex chica reality comparte sus momentos de éxito en muchas ocasiones a través de sus redes sociales. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Alejandra Baigorria abre nueva convocatoria laboral

La conocida 'rubia de Gamarra' tiene la intención de conquistar un nuevo sector, y esta vez estaría dejando atrás su exitoso negocio de moda para adentrarse en el mundo de la belleza. Todo parece indicar que abrirá un salón de belleza, pero no solo está buscando personal para atender a los clientes, sino también colaboradores que la ayuden a impulsar su nuevo emprendimiento.

"Hello chicas, cómo están. Yo ando aquí. Estaba en la obra que es del proyecto nuevo que se viene. (...) Vuelvo a abrir cajita de preguntas porque la otra vez algunas se quedaron con que también querían mandar su currículum o mandar su teléfono", comentó Alejandra Baigorria, previo a mencionar los puestos variados de trabajo.

Alejandra Baigorria abre convocatoria laboral para su nuevo negocio. (Instagram)

"Recuerden que estoy solicitando para que puedan trabajar conmigo en mi nuevo proyecto: estilistas, asistentes de estilistas o que sepan algo de salón, manicuristas, pedicuristas, lashistas, que sepan poner extensiones de pestañas, microblading, depilación, recepcionistas y si hay gente de marketing, edición de vídeos, todo eso de contenido también. Todo eso, atención. Aquí dejo la cajita. Oportunidad de trabajo", señaló.

¿Se acerca la boda con Said Palao?

Alejandra Baigorria ha decidido no esperar más y ha fijado la fecha de su boda para 2025. Aunque no ha revelado el día exacto de la celebración, ya tiene planeados varios detalles, por lo que afirmó que no habrá forma de que no se realice según lo previsto.

"De todas maneras nos vamos a casar el 2025, son cuatro años, los dos queremos que sea para siempre. Creo que lo único que lo impediría sería que se destruya Lima, todo está pauteado, planificado", dijo la prometida de Said Palao.

De esta forma, Alejandra Baigorria se mantiene enfocada en sus proyectos personales, pero sin descuidar sus planes de matrimonio con Said Palao, con quien ha demostrado tener una de las relaciones más sólidas del medio.