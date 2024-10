Janet Barboza revela sus inseguridades de joven: "Nunca me vi un mujerón"

Janet Barboza ha abierto su corazón en una reciente entrevista y ha compartido sus experiencias sobre la inseguridad que sentía cuando era joven y animaba el programa "La Movida". En "América Hoy", su compañera Ethel Pozo resaltó las cualidades de Janet, lo que provocó que la famosa 'Rulitos' reflexionara sobre su propia percepción de sí misma.

Janet Barboza, la popular conductora de televisión, recordó sus años en La Movida y confesó que, a pesar de ser considerada una de las animadoras más destacadas, nunca se sintió segura de su apariencia. En una reciente celebración por sus 26 años de carrera artística en el programa "América Hoy", Ethel Pozo, su compañera de set, resaltó tanto su talento como su belleza.

Janet Barboza habla de sus inseguridades en el pasado. (América Hoy)

Sin embargo, Janet sorprendió a todos con su respuesta. "Pero de esas cosas las mujeres no somos conscientes cuando somos jóvenes. Yo nunca me vi un mujerón, nunca me vi sensual, ni mucho menos, porque estamos llenas de inseguridades. Cuando una mujer es joven, nada nos gusta", confesó con sinceridad.