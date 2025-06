Jessica Newton minimiza las acusaciones de envenenamiento hacia Milett: "Me has hecho reír"

Jessica Newton respondió fuerte y claro a las graves acusaciones que hizo la madre de Milett Figueroa, Martha Valcárcel, la tarde de ayer en el programa Amor y Fuego, ya que indicó que durante su participación en el Miss Perú 2016 intentaron envenenar a su hija.

La madre de las participantes del famoso certamen de belleza fue contactada por el programa América Hoy para conocer su versión sobre las declaraciones de Martha Valcárcel. En todo momento, Jessica se mostró reacia a hablar del tema y dijo que está enfocada en el certamen de este año.

Recordemos que el Miss Perú 2025 se realizará en Cusco, por lo que Jessica viaja constantemente hacia allá para tener todo listo. Sin embargo, tomó la denuncia de Martha Valcárcel con humor y aseguró que seguirá enfocada en su trabajo.

" Me has hecho reír , te agradezco", sentenció antes de cortar la llamada con la reportera de América Hoy .

La madre de Milett Figueroa llegó al programa Amor y Fuego con un renovado cambio de look y habló largo y tendido sobre las últimas declaraciones que su hija dio en el podcast Ouke, así como la respuesta de Jessica Newton en programas como Magaly TV La Firme y América Hoy.

Martha empezó diciendo que siempre ha tenido respeto y admiración por Jessica Newton, pero que en esta ocasión le tocó defender a Milett, asegurando que su hija nunca dijo nada malo sobre la organizadora del Miss Perú, y respaldó su versión de que nunca recibió dinero por parte del certamen.

Al decir que no recibió nada, no miente. No recibió ni un sol de las 50,000 publicidades que hizo, por las cuales debió haber tenido un pago", dijo doña Martha.