Jessica Newton niega promociones en entradas y habla sobre la próxima Miss Perú: "Estoy contenta"

La directora del Miss Perú, Jessica Newton, aclaró varios puntos del concurso de belleza en una entrevista con el programa "Amor y Fuego". Newton se pronunció sobre la promoción en la venta de entradas al evento que se dijo que había y compartió su opinión sobre quién debería ganar el certamen.

Newton fue directa al negar la supuesta oferta de entradas VIP (4 por 200 dólares o 740 soles).

"No, no hay ninguna oferta. Y... la verdad que estoy muy agradecida con las personas que han comprado sus entradas. Ha sido realmente unos meses de un trabajo enorme y creo que estoy bastante contenta con los resultados. No solamente hemos alcanzado nuestras expectativas, sino que las hemos superado" , explicó Newton.

Cuando se le preguntó quién le gustaría que ganara, Jessica Newton respondió las cualidades que le gustaría que tenga la próxima Miss Perú.

Al ser consultada sobre si se había sometido a alguna cirugía o "retoquito", Newton lo negó rotundamente.

"No hubo tiempo para hacerme ningún retoquito. Tengo que ir a ponerme botox. Tendría que haberlo hecho en algún avión, en una playa, cuando estoy escapando con mi esposo para tener un tiempo, pero no. No me he hecho ningún retoquito. Y si lo hubiese hecho, se los contaría. Pero no", dijo.