Johana Cubillas pone fin a polémica con Juan Ichazo: "No volveré a hablar del padre de mis hijos"

Las constantes discusiones entre Johana Cubillas y Juan Ichazo parecían no tener fin, ya que ambos protagonizaron varios enfrentamientos públicos y mensajes en programas de televisión. Sin embargo, la 'Nena' sorprendió a todos al emitir un comunicado en el que aseguró que no volverá a hablar sobre sus problemas con el argentino.

Johana Cubillas anuncia que no ventilará más sus problemas con Ichazo

En una reciente emisión de "Amor y Fuego", se reveló un comunicado publicado por Johana Cubillas en sus redes sociales, donde anunció su decisión de no exponer más su vida privada. La 'Nena' manifestó que busca una conciliación con su aún esposo por el bienestar de sus hijos y que no volverá a brindar declaraciones sobre el tema.

"Me hago cargo de todo esto que viene pasando y es un espanto para mí como mamá, para mi salud mental y, consecuentemente, para mis hijos. No me llamen más de ningún lado porque no voy a volver a declarar nunca más sobre el padre de mis hijos. Espero llegar a un acuerdo cuanto antes para poder conciliar y divorciarnos lo más pronto posible", expresó en su comunicado.

Además, Cubillas pidió disculpas a sus allegados por las imágenes de sus discusiones con Ichazo que se difundieron en televisión. Agradeció el respaldo de sus seguidores y aseguró que tomará en cuenta los consejos recibidos.

"Un show horrible todo esto que viene pasando, del que me hago cargo porque me involucré. Esto no va para nada conmigo, y a mis seguidores, familia y amigos, les pido disculpas por tener que soportar todas estas estupideces y bajezas. Gracias por el apoyo y respaldo de muchos de ustedes, los quiero y leo cada uno de sus consejos con amor", agregó la influencer.

Rodrigo González critica a Johana Cubillas por su comunicado

Durante la emisión del programa, el conductor Rodrigo González 'Peluchín' no dudó en pronunciarse sobre el comunicado de Johana Cubillas. Para el presentador, la influencer no debería culpar a otros por la exposición de su conflicto, ya que fue ella misma quien decidió ventilarlo públicamente.

"Ya con esto, se hace la pacífica, pero con una agresividad velada. No te involucraste, no responsabilices al resto, eres tú la completa responsable junto a Juan de lo que está pasando y de lo que nosotros nos hemos enterado. Ustedes hicieron esto público y luego no supieron manejarlo. A mí me parecen un par de inmaduros que no saben gestionar sus emociones", opinó el conductor.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación de 'Peluchín' sobre la aparente molestia de Cubillas con él. Según indicó, la influencer habría dejado de seguirlo en redes sociales tras su postura crítica.

"Aquí no nos vamos a ir a un lado o para otro. Ella, por muchos mensajes que me haya enviado o por mucho que nos haya dado la exclusiva, ahora me quiera seguir o no, lo siento mucho. No soy vocero de nadie y menos de alguien que maneja tan mal sus emociones como lo vienes haciendo, mi querida Johana", concluyó el conductor.

Con su reciente comunicado, Johana Cubillas ha dejado en claro que busca cerrar este capítulo de su vida y enfocarse en su bienestar y el de sus hijos. Sin embargo, su conflicto con Juan Ichazo aún debe resolverse en el ámbito legal, por lo que el desenlace de esta historia sigue siendo incierto.