Jorge Luna fastidiado con Cristian Zuárez por recibir premio que ganó 'HH': "¡No lo conozco!"

Jorge Luna, uno de los integrantes de 'Hablando Huevadas', rompió el silencio sobre el reciente escándalo generado por la entrega del premio Martín Fierro Latino 2024. El popular programa peruano ganó el galardón en la categoría "Mejor Canal de Streaming", pero el premio fue recibido por Cristian Zuárez, ex de Laura Bozzo, lo que sorprendió tanto a sus seguidores como al público en general.

Jorge Luna sobre recuperar trofeo de 'Hablando Huevadas'

La ceremonia de los premios Martín Fierro Latino se celebró en Miami, y durante la gala, Cristian Zuárez subió al escenario para recibir el reconocimiento en nombre de Jorge Luna y Ricardo Mendoza. Sin embargo, ninguno de los dos comediantes de 'Hablando Huevadas' estuvo presente en el evento, lo que dejó muchas preguntas sin respuesta.

Aunque Zuárez agradeció en nombre de los conductores, aseguró que llevaría el trofeo a Perú para entregárselo personalmente a los verdaderos ganadores.

"Mi nombre es Cristian Zuárez. Pero represento hoy a un país que quiero mucho que es el Perú. Y esto va para ustedes Hablando Huevadas, con mucho cariño para todo el Perú", afirmó Zuárez.

Jorge Luna habla sobre la situación. En una reciente aparición en "Magaly TV La Firme", Jorge Luna aclaró la situación. "Felicitó" a Cristian Zuárez por el "premio". Además, expresó su incomodidad por que él lo recibió.

"Mañana sale a decir: 'No, gracias a mí ganaron'", le dijo el reportero de Magaly. "Ojalá no se atreva. Si quiere mantener su carrera. Ojalá no se atreva, porque nos sacó de nuestras casillas", afirmó Jorge Luna.

Además, el mánager de 'Hablando Huevadas' se comunicó con la organización, para indicarle que les había dado el premio a alguien que no los representa y no entendía por qué se presentó en nombre de su equipo. Cuando le preguntaron a Jorge Luna sobre Cristian Zuárez fue contundente.

"No lo conozco, de hecho, conozco más a Laura Bozzo que a Cristian. Mi mánager se contactó con la organización para que lo recupere. Yo no se lo quiero pedir a alguien que no conozco. Porque entiendo que no debió recogerlo nunca", explicó el comediante, dejando claro que prefería evitar pedir el trofeo directamente a Zuárez.

Esta declaración causó revuelo, ya que muchos esperaban que los conductores estuvieran en la premiación para recibir el reconocimiento por su esfuerzo.

El mánager se comunicó incluso por WhatsApp con el productor de los Martín Fierro. Además solicitó que devuelva la estatuilla. Le respondieron que Cristian Zuárez subió al escenario porque tenía vinculación con el Perú, pero no con ellos.

"Cuando nos enteramos que ganamos, yo no me enteré de la nominación. Me enteré porque ganamos, me empezaron a escribir muchas personas que habíamos ganado. Y mandé a uno de los trabajadores a revisar la cuenta de Instagram de 'Hablando Huevadas' y efectivamente hay una comunicación de los premios con nosotros que no revisamos", admitió el comediante.

Al ser consultados sobre si hubieran ido, Luna mencionó que sí, que incluso su mánager, que es argentino, se conmovió por el premio y está haciendo todo lo posible para que lo tengan en sus manos.

"Hubiésemos ido encantados. Probablemente yo no soy consciente de la magnitud del premio, pero mi socio es argentino y se puso a llorar cuando se enteró que ganamos uno y está haciendo lo imposible para recuperar el premio. Mi manager es argentino nos contó que uno de sus sueños era ganar un Martín Fierro. Él se puso a llorar cuando se enteró y yo me puse a llorar cuando me enteré que lo recibió Cristian, porque no lo conozco. ¡No lo conozco! No sé quién es", afirmó Jorge Luna.

Por último, reconoció que es un gran logro y orgullo el haber obtenido el premio, porque compitió con otros canales internacionales, enormes en el streaming.

Cristian Zuárez, el intermediario del premio

Este incidente con Cristian Zuárez se suma a las controversias que ha generado el ex de Laura Bozzo. A pesar de sus comentarios y su relación con Magaly Medina, en este caso, Zuárez aclaró que él solo estaba cumpliendo con un compromiso en nombre de Jorge Luna y Ricardo Mendoza.

En sus redes sociales, Zuárez confirmó que viajaría a Lima el 27 de noviembre para entregar el premio a los conductores personalmente.

Cristian Zuárez sobre premio de 'Hablando Huevadas'. (Instarándula)

El futuro de Hablando Huevadas. A pesar de los malentendidos y la confusión generada por la entrega del premio, 'Hablando Huevadas' sigue siendo uno de los programas más exitosos y populares de la televisión y las plataformas digitales en Perú. Jorge Luna y Ricardo Mendoza continúan siendo figuras queridas por el público, y los seguidores esperan con ansias más contenido de su programa.

En cuanto a la recuperación del trofeo, Luna aclaró que su mánager ya se encontraba en contacto con la organización para asegurarse de que el premio llegue a manos de los verdaderos ganadores. Mientras tanto, la audiencia sigue disfrutando de las ocurrencias y risas de Hablando Huevadas, que no parece detener su éxito en el mundo digital.