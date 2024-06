José Peláez se conmueve al recordar que su padre fue preso político por 13 años en Cuba: "Es un héroe"

Hoy 16 de junio es el Día del Padre y hay historias que conmueven a la teleaudiencia. Es el caso del conductor de 'El gran chef: famosos', José Peláez, quien se emocionó al recordar la dura vida de su padre, ya que fue preso político en Cuba durante 13 años y luego falleció.

El programa concurso tuvo un segmento especial para recordar a los padres de los jurado y el conductor, fue allí que José Peláez logró conmover a todos los participantes, así como sus compañeros.

La producción del programa logró conseguir una foto de cuando Peláez era niño y en la instantánea posaba junto a su padre. El conductor se apresuró a decir un emotivo un mensaje intentando mantener la respiración para no romper en llanto.

Asimismo, le dedicó unas tiernas palabras y dijo que su fallecido padre es su inspiración para ser una mejor persona cada día, enviándole un beso al cielo en este día tan especial.

"Me cuesta mucho imaginar el trauma que te puede generar todo eso y a pesar de los grandes traumas que pudo haber tenido mi papá, mi papá siempre fue una fuente inagotable de amor. Siempre me sentiré muy orgulloso del padre que tuve y por eso digo que si llego a ser la mitad de buena persona que él fue me daré siempre por satisfecho. Así que donde quiera que estés, te quiero mucho papá", agregó.