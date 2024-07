Jossmery Toledo impacta al revelar sus SECRETOS MÁS ÍNTIMOS: "Lo enorme me asusta"

La modelo Jossmery Toledo ha vuelto a sorprender a todos con sus declaraciones en una reciente entrevista para el canal de YouTube 'ChiquiWilo'. En esta conversación, la expolicía y conocida influencer se sinceró sobre sus gustos en la intimidad, dejando a muchos de sus seguidores boquiabiertos.

En el podcast "Tu quieres show" de ChiquiWilo, Jossmery Toledo fue consultada sobre sus preferencias en cuanto al tamaño en la intimidad. La respuesta de la modelo fue contundente y honesta.

"La mayoría de mujeres dice que le gusta lo grande. Yo no comparto esa idea. (...) El simple hecho de que lo tenga enorme ya me asusta, no sé, me refiero al tamaño de un brazo. (...) Para mí eso no importa, sino que lo sepan hacer", confesó Jossmery, causando sorpresa entre los presentes y risas entre sus seguidores.