Julio Fernández: Revelan AUDIOS donde el conductor agrede verbalmente a expareja de 19 años

El periodista de ATV, Julio Fernández, está en el centro de una polémica tras ser acusado de maltrato verbal y emocional por su expareja, Grecia Cucho, de 19 años. La denuncia incluye audios difundidos donde se evidencian insultos y comportamientos manipuladores hacia la joven.

La familia de Grecia ha señalado a Fernández por presunta agresión física. Según Miguel Cucho, padre de la joven, el periodista habría actuado de manera violenta cuando intentó acercarse a él por preocupación por la relación de su hija. Asimismo, afirmó que su hija sufrió un deterioro psicológico durante la relación.

Los audios revelados por un programa de espectáculos muestran actitudes agresivas y controladoras por parte de Fernández. En ellos, se percibe un patrón de comportamiento abusivo que coincide con las acusaciones presentadas por Grecia y su padre, quienes aseguran tener más evidencias del maltrato.

"A mí no me importa lo que tú quieras, no me estén jodi** la vida con imbeciladas. Ya me aburriste, de esa hue*** no hay marcha atrás (...) A mí no me vengas a trabar a la mentirita blanca, estás cag**, porque te estás metiendo con alguien que te puede dar cátedra de mentir. Te puedo llevar a la universidad a enseñarte", se escucha en los audios filtrados por 'Amor y Fuego'.