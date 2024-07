Karina Calmet explica su ausencia en la despedida de "Nubeluz": "Etapa de mi vida"

Karina Calmet, recordada por su papel de 'Isabella' en "Al Fondo Hay Sitio" y como una de las dalinas del famoso programa infantil "Nubeluz", rompió su silencio sobre su ausencia en la reciente despedida del show. A través de sus redes sociales, la actriz aclaró por qué no pudo asistir al evento.

Razones de su ausencia. La actriz explicó que no pudo participar en los ensayos debido a problemas de salud y compromisos familiares. Sostuvo que el estar enferma le impidió ser parte del show de "Nubeluz". Además, contó que pasó tiempo su hija y su yerno antes de que se vayan al extranjero pasó tiempo con ellos.

Karina Calmet habla sobre su ausencia en show de Nubeluz. (Instagram)

"No me pude acoplar a los ensayos primero por la influenza del mal que me tuvo semanas en cama. Y también, como ya les hemos contado, mi hija Nae y mi yerno acaban de irse a vivir a EE.UU... hemos estado el último tiempo juntos compartiendo momentos familiares", detalló.