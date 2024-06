¡La quieren mucho! Fans de Daniela Darcourt realizaron una convocatoria masiva en Argentina

Daniela Darcourt es una reconocida cantante peruana del género de la salsa, que su música suena a nivel internacional. El club de fans de la artista en Argentina se unieron para grabar un video de una reunión masiva donde cantaron y bailaron sus canciones.

¡Fans de Daniela en Argentina!

La joven artista Daniela Darcourt viene trabajando hace más de seis años en su carrera como solista, para llegar al público a nivel internacional. La cantante ha venido teniendo muchos frutos de su largo esfuerzo, pues fue nominada en importantes eventos musicales con su álbum 'Renacer'.

Este año, la peruana inició un tour internacional cantando sus mejores éxitos y visitando grandes ciudades, realizando sold-out en muchas de sus presentaciones. Actualmente, ya visitó Canadá, Estados Unidos y Europa, pero aún faltaría visitar a varios países vecinos y entre ellos estaría Argentina. Su club de seguidores argentinas se encuentran muy emocionadas por la llegada de Daniela Darcourt.

En el video publicado por el club de fans de Argentina. algunos fanáticos comentaron que la cantante peruana significa Perú y la rica salsa. "Daniela es la reina de la salsa peruana, es la mejor, es todo, aquí te esperamos en Julio", comentaron. En las grabaciones, se puede ver a un gran grupo de personas bailando y reuniéndose en la ciudad con grandes carteles de la peruana y con la bandera de Perú.

Por medio de sus redes sociales, Daniela Darcourt compartió el video y agradeció el gran detalle: "Cada vez falta menos, ya llego mi Argentina". No queda duda que la cantante de "Señor Mentira" ha conquistado a miles de fanáticos y con su música llegará aún más lejos.

¡Su nuevo álbum 'Renacer'!

Daniela Darcourt acaba de lanzar su nuevo álbum musical que cuenta con temas inéditos con reconocidos artistas internacionales. Desde su lanzamiento, el público ha quedado encantado por sus canciones y colaboraciones musicales, volviéndose en sus favoritas.

'Renacer' está compuesto por "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod.

Darcourt es una artista del género de la salsa que inició su carrera como solista hace seis años y viene avanzando con mucha fuerza. Es conocida por grandes éxitos musicales como "Señor Mentira", "Con Mi Amiga", "Probablemente", "Adiós Amor", "Te Equivocaste Conmigo", "Si Tú Te Atreves", "Ya No Te Amo", "No Me Lo Creo" y muchos más.