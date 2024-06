¡La rompe en el escenario! Daniela Darcourt se vuelve viral en redes sociales con sus pasos de baile

La cantante Daniela Darcourt es una reconocida artista del género de la salsa que con su música ha llegado a nivel internacional. La joven se volvió viral en redes sociales, al demostrar en un concierto unos espectaculares pasos de baile, que hicieron vibrar a todo su público.

¡Saca sus mejores pasos de baile!

Daniela Darcourt es una cantante peruana que viene ganando gran apoyo a nivel internacional, así como ser invitada y nominada a grandes eventos musicales. La joven ha ido creciendo poco a poco, logrando poner sus canciones entre las más sonadas en países extranjeros.

Ahora, la peruana se volvió viral nuevamente en redes sociales por su presentación en un concierto. Daniela Darcourt aparece en un video alistándose para bailar, se acomoda el vestido y empieza a realizar una gran coreografía junto a sus bailarines.

Estos pasos de baile es una previa antes de que empieza a cantar, logrando tener el mismo nivel de fuerza en la voz. El video de TikTok que fue publicado hace un par de días, ya cuenta con más de 3.6 millones de reproducciones y miles de comentarios.

La reacción de sus fans

El video que fue publicado por el club de Daniela Darcourt, ganó muchos comentarios de usuarios elogiando a la salsera. Los fans quedaron asombrados de la tremenda voz que saca después de bailar intensamente y la nombraron la mejor de la salsa en Latinoamérica.

"¡Tacón y en punta señores! Respeta", "Ósea después de tanto baile ella se mete tremenda voz, eso es talento", "No necesita caletearse para hacer su presentación una artista completa", "Es la salsera más completa que ahora mismo hay en Latinoamérica", "Mis respetos, grande Daniela Darcourt, un gran talento para el baile y el canto".

¡Su nuevo álbum 'Renacer'!

Daniela Darcourt acaba de lanzar su nuevo álbum musical que cuenta con temas inéditos con reconocidos artistas internacionales. Desde su lanzamiento, el público ha quedado encantado por sus canciones y colaboraciones musicales, volviéndose en sus favoritas.

'Renacer' está compuesto por "Se Siente Bien" con Motiff, "Te Amo" con Noel Schajris, "Aunque Sea en Otra Vida" con Tito Nieves, "La Última Canción" con Lenier, "Amor Mío" con Grettel Garibaldi, "Cada Vez Que Te Veo" con Norberto Velez Curbelo y "Solo Es Una Amiga" con Álvaro Rod.

Más de Daniela Darcourt

La cantante Daniela Darcourt es una artista del género de la salsa que inició su carrera como solista hace seis años y viene avanzando con mucha fuerza. Es conocida por grandes éxitos musicales como "Señor Mentira", "Con Mi Amiga", "Probablemente", "Adiós Amor", "Te Equivocaste Conmigo", "Si Tú Te Atreves", "Ya No Te Amor", "No Me Lo Creo" y muchos más.