¿Le rompieron el corazón? Javier Masías habla sobre su estado sentimental: "Al final te arrepientes"

Javier Masías se convirtió en una de las figuras televisivas más resaltantes de los últimos años gracias a su participación en el reality de cocina de Latina. Sin embargo, se conoce poco sobre su vida sentimental ya que el jurado gastronómico ha indicado que no le gusta ventilar su intimidad en los medios de comunicación.

Hace unos meses Javier brindó una entrevista a un conocido medio local y aseguró que está enfocado en ser conocido por su trabajo como jurado de 'El Gran Chef: Famosos', por lo que no quiere que el público se esté preguntando sobre si tiene pareja o no.

"Tengo una vida plena. Estoy muy cómodo con lo que vivo, pero no me interesa que la figura del 'jurado Masías', que es una figura familiar, la gente de pronto esté hablando con quién estoy saliendo. No es relevante", expresó para Infobae.

¿Qué busca Javier Masías en una relación?

En más de una oportunidad sus fanáticos se han preguntado si el popular 'Osito Cariñosito' tiene novia. Es así que, el jurado de gastronomía abrió una caja de preguntas en su Instagram a finales del 2023 y alguien le preguntó sobre su estado sentimental: "¿Tienes novia(o)?"

Javier no pudo evitar responder a la interrogante, pero lo hizo con sarcasmo e ironía que lo caracterizan desde hace varios años. "No, gracias. No sé cómo se come eso. Por lo que me han contado, sale carísimo y al final te arrepientes" , respondió.

Sin embargo, el tema no quedó allí ya que otra persona le consultó sobre que aspectos busca en una persona que esté conociendo como prospecto de relación. Javier se sincero y explicó a detalle su tipo de persona y cuál sería su cita perfecta.

"Si es joven, lo que busco es brillo, insolencia, frescura e incluso audacia. Cuando ya tiene un poco más de tiempo, me gusta adivinar de dónde viene y para dónde va. Me fijo más en el proceso, en el recorrido. Y si tiene mucho tiempo en la botella, busco complejidad, refinamiento, magia, que tenga la capacidad de inspirar y que destile sensibilidad", sentenció.

Es así que, Javier Masías abrió su corazón y reveló que se encuentra soltero, aunque ha pasado más de un año de eso. Además, el chef expresó que el amor es algo complicado para él y hasta dejó entrever que le habría ido mal en el aspecto sentimental.