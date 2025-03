Lis Padilla genera controversia en redes al someter a su hija a una cirugía estética: "¿Era necesario?"

Lis Padilla, influencer famosa por su coreografía de Son de amores, enfrenta duras críticas en redes sociales tras revelar que su hija de 17 años se sometió a una rinoplastia. La polémica surgió porque la joven es menor de edad y el procedimiento se habría realizado sin una razón médica justificada.

La creadora de contenido compartió en Instagram detalles de la intervención. Mostró a su hija antes y después de la cirugía, asegurando que la adolescente estaba feliz con el resultado. También explicó que firmó un consentimiento para la operación debido a que su hija aún no cumple la mayoría de edad.

Las reacciones en redes fueron mayormente negativas. Muchos internautas acusaron a Padilla de fomentar inseguridades en su hija y de exponerla a un procedimiento innecesario. Además, se cuestionó que la cirugía se realizara mediante un canje, lo que generó aún más controversia sobre la ética de la decisión.

Algunos seguidores defendieron a la influencer, argumentando que cada persona tiene derecho a decidir sobre su apariencia. Sin embargo, la mayoría de los comentarios enfatizaron la importancia de inculcar amor propio y autoestima en los jóvenes en lugar de promover cirugías estéticas a edades tempranas.

La reconocida tiktoker Lis Padilla, famosa por su baile al ritmo de "Son de Amores", ha sorprendido a sus seguidores al realizarse una lipotransferencia. Su decisión llega poco después de su ruptura con "El hombre de la casa", dando un giro emocional a este cambio en su apariencia.

Recientemente, Lis compartió su experiencia en Instagram y TikTok, donde mostró su entusiasmo por la cirugía. "¡Es hoy, es hoy! Gracias a Dios, salió todo bien" , escribió emocionada el día de la operación. Este cambio no solo se trata de su apariencia, sino también de un nuevo capítulo en su vida personal.

Después de la cirugía, Lis Padilla fue dada de alta, pero regresar a casa no fue tan fácil como pensaba por el proceso de recuperación.

"Ya me dieron de alta, estoy regresando a casa para tomar reposo. Me estoy yendo en esta posición por lo que me han hecho en mis glúteos", contó, con un toque de humor que siempre la caracteriza.