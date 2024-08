Lisandra Lizama estuvo en El Súper Show contando todo sobre su carrera artística: "Reparto mi chocolate"

Lisandra Lizama es una reconocida actriz, cantante, modelo, influencer y ahora, comediante. La artista fue esposa del empresario Mauricio Diez Canseco y llegó al programa radial de El Súper Show para contar todo lo que viene trabajando en su carrera.

Hoy en el programa de El Súper Show de Miguel Moreno y Andrea Torres, llegó la artista cubana Lisandra Lizama para pasar una divertida mañana. Durante el programa, contó cómo le va siendo parte de La Casa de la Comedia y tras ingresar al circo.

"Yo no me siento tan comediante porque no fue lo que yo estudié, estudié actuación en los géneros de dramaturgia. Se me da la oportunidad de comedia, la probé y me gustó, aprendo cada día. Llevo casi un año en la Casa de la Comedia y sacó su circo ahora, soy parte del elenco, bienvenidos todos", expresó la comediante muy feliz.

Además, Lisandra Lizama también estuvo contando que sigue avanzando con fuerza en su carrera musical. Ahora, no estaría realizando solo salsa, sino ingresó al género del reparto como buena cubana y bailó en vivo en el programa para el locutor Miguel Moreno.

Continuando con la entrevista, Lisandra Lizama fue contando que hombre podría enamorarla, pero mencionó cómo tendría que ser. En el set del programa radial, los locutores radiales de Miguel Moreno y Marco Antonio Ibarra, bromearon que podrían ser candidatos para enamorar a la cubana.

"Un hombre que no consuma ningún tipo de ilegales, tiene que ser 100% heterosexual, el físico no es lo más importante, si me ponen a elegir sería un hombre más alto que yo, pero como es difícil en Perú. No me gustan los flaquitos, para mí que sea normal, fuertote o gordo ¿Será que me gusta la manteca? Entre los 35 y 45 años", cuenta la actriz a todos los oyentes.