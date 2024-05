¡Lo aclara! Alejandra Baigorria minimiza rol de su madre en preparativos de su boda con Said

Alejandra Baigorria, conocida figura de la televisión, ha sido el centro de atención tras sus recientes declaraciones sobre la participación de su madre, Verónica Alcalá, en los preparativos de su boda con Said Palao. En una entrevista con "América Espectáculos", la empresaria habló sobre su relación con su madre y cómo maneja los preparativos de su gran día.

Alejandra minimiza participación de su madre en su boda

Alejandra Baigorria ha dejado claro que los preparativos de su boda con Said Palao son asunto de ellos dos y no de terceros. En una reciente entrevista con "América Espectáculos", la popular empresaria y ex chica reality habló sobre las diferencias con su madre, Verónica Alcalá, y cómo se está organizando para su gran día.

Alejandra Baigorria no dudó en responder sobre la participación de su madre en los preparativos de su boda. "Es que aún no hemos visitado nada, pero los que tenemos que elegir somos Said y yo, es la parte más importante, elegir las cosas que a ambos nos guste", dijo Alejandra, dejando claro que ella y Said son los únicos encargados de tomar decisiones para su ceremonia. Además, mencionó que ya cuenta con una wedding planner para que todo salga como lo soñaron.

Mantiene su vida privada. Recientemente, Verónica Alcalá hizo un reclamo público, señalando que sus hijos no le dan apoyo económico y prefieren regalarle una camioneta a su padre, Sergio Baigorria. Ante esto, Alejandra prefirió no entrar en detalles sobre su relación con su madre.

"Es un tema que como digo y repito prefiero no tocar, es un tema personal, es mi mamá, la respeto y la quiero a mi mamá y mi papá. Como digo, los hijos no somos nadie para juzgar a los padres, eso prefiero mantenerlo en privado", explicó.

Alejandra Baigorria se defiende de críticas

Alejandra defendió su decisión de compartir los detalles de su boda en redes sociales, a pesar de las críticas. "Mi comunidad quiere vivir mi proceso conmigo, la gente que me quiere y me ha seguido en Combate, y ha vivido todas mis lágrimas y las cosas que he vivido en mi vida. Quieren saberlo, es lindo poder compartirlo y quiere vivirlo, uno muestra todo en sus redes sociales", comentó la ex chica reality, subrayando la importancia de sus seguidores en su vida.

Sobre los rumores de un posible embarazo, Alejandra prefirió mantener el suspenso, pero dejó claro sus planes a corto plazo. "No les voy a decir (risas). Quiero casarme primero y luego ya veremos. Los dos queremos ser papás, pero primero el matrimonio", aclaró, señalando que por ahora están enfocados en su boda.

Responde a las críticas. Alejandra también tuvo palabras para Rafael Cardozo, quien recientemente comentó que ella y Said no se casarían. "¿Todavía lo entrevistan? ¿Todavía existe? Es que como lo invitaron como reemplazo de Patricio. Necesita pantalla, está bien, me río. No sabe que está saliendo de la lista de invitados. (...) Lo dice de la boca para afuera, pero hay gente que sí, esos son los peligrosos", manifestó Alejandra con firmeza.

Alejandra Baigorria sigue adelante con los preparativos de su boda con Said Palao, dejando claro que serán ellos dos quienes tomen las decisiones importantes. A pesar de las críticas y rumores, Alejandra continúa compartiendo su vida con sus seguidores y enfrentando los comentarios con una sonrisa. ¡Esperamos con ansias ver cómo se desarrolla esta emocionante etapa en su vida!