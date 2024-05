Brunella Horna sorprende al contar que Richard Acuña sale solo a discotecas: "Normal"

Brunella Horna, conocida empresaria y conductora de "América Hoy", dejó a todos sorprendidos al revelar que no tiene problemas con que su esposo, Richard Acuña, salga de fiesta. Durante el programa, Brunella aseguró que el excongresista disfruta de ir a discotecas sin ella, y que esto no afecta su relación.

Brunella Horna cuenta que Richard Acuña va a discotecas

En una reciente edición del programa "América Hoy", Brunella Horna dejó a todos sorprendidos al hablar abiertamente sobre las salidas nocturnas de su esposo, Richard Acuña. La conductora aseguró que no tiene problemas con que él se vaya de fiesta sin ella.

Durante el programa, Janet Barboza le preguntó a Brunella si le molestaba que Richard saliera a discotecas sin su compañía. "Yo tengo 7 años de relación y ¿ustedes (Ethel y Julián cuánto tienen? 3 años. Lo que pasa es que Richard se va después de ver a Vallejo ganar o perder y normal", comentó Brunella, dejando claro que confía plenamente en su esposo.

Por otro lado, Ethel Pozo, compañera de Brunella en "América Hoy", expresó que para ella sería un problema que su esposo, Julián Alexander, saliera de fiesta sin ella. "No, no. No me gustaría, porque me gusta estar con él", dijo Ethel, mostrando una perspectiva diferente sobre el tema.

La confianza en su relación. Brunella explicó que la clave para mantener una relación fuerte y saludable es la confianza. Ella y Richard Acuña llevan siete años juntos, y esta confianza mutua les permite sentirse seguros y felices en su relación. Las salidas de Richard no generan conflictos porque ambos confían plenamente el uno en el otro.

¿Planes de otro bebé?

Hace unas semanas, Brunella también habló sobre la posibilidad de tener otro hijo con Richard Acuña. En pleno programa en vivo, comentó sobre los desafíos de ser madre y cómo esto influye en sus planes futuros.

"Mi espalda ya no la siento, la siento rota en mil pedazos. Me ha tocado un bebito al que le cuesta mucho dormir, pero ahí estamos Richard y yo dándonos la mano en la madrugada. Pensar en otro bebé por ahora, no hay forma", mencionó Brunella, dejando claro que, por el momento, no planean tener otro hijo.

Brunella Horna y Richard Acuña han construido una vida juntos basada en la confianza y el apoyo mutuo. Sus siete años de relación han estado llenos de momentos felices y desafíos, pero siempre han logrado superarlos juntos. La apertura y honestidad de Brunella sobre su relación muestran una pareja sólida y segura.

Brunella Horna sorprendió a todos al revelar que no tiene problemas con las salidas de fiesta de su esposo Richard Acuña, mostrando una gran confianza en su relación. Mientras tanto, su compañera Ethel Pozo expresó una opinión diferente, destacando la importancia de la compañía en una relación. Sin duda, cada quien maneja ciertos códigos con su pareja.