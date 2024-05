Renato Rossini y su tremendo mensaje a Tinelli: "Tengo un video de Milett que ni tú lo tienes"

Renato Rossini, actor peruano, impactó con una advertencia a Marcelo Tinelli durante una entrevista exclusiva. Durante la conversación, Rossini habló sobre su experiencia trabajando con Milett Figueroa y le envió a Tinelli, actual pareja de Milett, un inesperado mensaje.

Renato Rossini dice que tiene video con Milett Figueroa

Renato Rossini, conocido actor peruano, dejó a muchos sorprendidos con sus declaraciones en una entrevista para "Café con la Chevez". Durante la conversación, Rossini habló sobre su experiencia trabajando con Milett Figueroa en la película "Al filo de la ley" y le mandó un inesperado mensaje a Marcelo Tinelli, actual pareja de Milett.

Revelación sobre Milett Figueroa. En la entrevista, Renato Rossini comentó sobre su experiencia con Milett Figueroa y Xoana González. "Linda Xoana y Milett Figueroa... La otra vez estuve en otro podcast y le mandé un mensaje al señor Tinelli, tengo un video de Milett que ni tú lo tienes...", dijo el actor, dejando a todos sorprendidos.

Uno solo es un video. Renato Rossini explicó que los videos que tiene son de Milett durante la grabación de la película "Al filo de la ley", estrenada en 2015. Según Rossini, estas escenas no se incluyeron en la película final porque no encajaban. "Marcelo, tengo unos videos que te van a gustar de Milett, son unos videos de Milett muy lindos que no pusimos en la película porque no cuadraban... Milett es linda chica, es una chica preciosa, ganó El Gran Show", manifestó Rossini, resaltando la belleza y el talento de la modelo.

Posible secuela de "Al filo de la ley"

Renato Rossini también habló sobre la posibilidad de una segunda parte de "Al filo de la ley". El actor confirmó que ya existe un guion, pero que el proyecto está en espera debido a la falta de presupuesto. "La tengo escrita, pero falta 'villegas'. Después de la pandemia, creo que el cine nacional no se ha reactivado", explicó Rossini, refiriéndose a las dificultades económicas que enfrenta la industria cinematográfica peruana.

Con respecto a la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli, esta ha sido objeto de muchos comentarios en la prensa argentina. Recientemente, Tinelli abrió la famosa caja de preguntas en Instagram y respondió sobre su relación con Milett, asegurando que todo está muy bien entre ellos. También dejó entrever que Milett podría tener un programa propio en Argentina, lo que ha emocionado a sus seguidores.

Renato Rossini ha dejado a todos boquiabiertos con sus declaraciones sobre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. Sus comentarios no solo han generado interés en los videos inéditos de Milett, sino también en la posibilidad de una secuela de la película "Al filo de la ley". Mientras tanto, la relación entre Milett y Tinelli sigue siendo un tema de gran interés en la prensa y entre sus fans.