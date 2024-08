Lourdes Sacín revela que está evaluando postular al Congreso: "Me encantaría hacer algo por mi país"

La conocida periodista Lourdes Sacín ha dejado a más de uno con la boca abierta al contar que le han ofrecido postular al Congreso de la República. Durante una entrevista con el vidente peruano Hayimi, Lourdes confesó que varios partidos políticos han intentado convencerla para que se lance como candidata, pero ella aún no está del todo segura de dar ese paso.

En una conversación con Hayimi, el vidente le preguntó si consideraba entrar en la política peruana, mencionando que la veía en esa nueva faceta en un futuro cercano. Lourdes Sacín, conocida por su polémica relación con Andy V, confirmó que algunos partidos políticos han intentado convencerla de que postule al Congreso, ofreciéndole incluso un lugar destacado en sus listas.

"No me han convencido, sigo reacia, pero no sé qué ocurra porque también es 'de esta agua no he de beber'. Me encantaría hacer algo por mi país, por las injusticias, pero siento que es rodearse de gente sucia", expresó la periodista, dejando ver que está muy consciente de los riesgos que conlleva involucrarse en la política.