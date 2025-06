Macarena Vélez se defiende tras 'juerga' donde Juan Ichazo orinó en la calle: "Es mi vida privada"

Macarena Vélez sigue en el ojo de la tormenta, esta vez debido a una fiesta a la que asistió con su novio, Juan Ichazo, y el término orinando en la calle. Sin embargo, la influencer se defendió diciendo que es su vida privada y que la gente siempre busca dejarla mal parada por cualquier motivo.

Macarena Vélez defiende sus fiestas con Juan Ichazo

La ex chica reality ha hecho las paces con la esposa de su novio, Johana Cubillas. Sin embargo, no deja de estar envuelta en polémica, ya que su relación con Juan ha vuelto a ser cuestionada, no solo por los medios de comunicación, sino también por Johana, quien afirmó que les reclamó a ambos sobre cuidar su imagen pública.

Al respecto, Macarena habló con el programa América Hoy y dijo que las personas siempre intentan dejarla mal parada cuando ella lo único que hace es estar tranquila y divertirse como cualquier persona, saliendo a fiestas, y no necesariamente para tomar hasta perder el control.

"Estoy bastante contenta con todos los cambios. De verdad, no entiendo por qué siempre quieren seguir dando... A mí me encanta salir a bailar, a Juan también le encanta, y no porque salgamos a bailar quiere decir que estamos tomando alcohol", indicó.

Respecto a la parchada que les hizo Johana Cubillas tras el escándalo, dijo que lleva la fiesta en paz con ella y que eso se refleja en la buena relación que actualmente mantienen. Además, dejó claro que no tiene necesidad de proyectar una imagen contraria a lo que vive día a día.

"No necesito dar una imagen de algo que no existe ni que no es. Sea lo que sea lo que yo haga con mi vida privada, es mi vida privada", sentenció.

Johana parcha a Macarena y Juan

La deportista se presentó la mañana de ayer en América Hoy y, a su salida, fue abordada por los reporteros del mismo programa para preguntarle sobre el último escándalo del padre de sus hijos y su actual novia. Johana se despachó con todo y dijo que les hizo el pare.

"A los dos les dije: 'Tienen que cuidar mucho más su imagen. O sea, son personas públicas, no pueden estar haciendo sus papelones en la calle. No puedo pretender que no salgan, pero sí me gusta que no tengan excesos y que no hagan cosas como las que vimos ayer. Más que eso, no puedo hacer'", indicó.

Es así que, Macarena Vélez dejó en claro que no piensa cambiar su forma de ser por las críticas, y afirmó que disfruta salir y divertirse con su pareja, sin necesidad de excesos. Además, resaltó que mantiene una buena relación con Johana Cubillas y valora su tranquilidad.