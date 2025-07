Macarena Vélez sobre la reconciliación de Onelia Molina y Mario Irivarren: "¡Qué viva el amor!"

En las últimas semanas, se ha captado a Onelia Molina y Mario Irivarren juntos nuevamente en reuniones entre amigos. Ante ello se habló sobre una posible reconciliación a la vista, pero lo niegan. Por ello, Macarena Vélez fue consultada ya que es una amiga muy cercana a la chica reality.

Durante una entrevista del programa 'Amor y Fuego', Macarena Vélez fue entrevista junto a su pareja Juan Ichazo en un circo con los hijos de Johana Cubillas. Es así como la chica reality expresó su opinión acerca de la reconciliación de sus dos amigos, afirmando que disfruten del amor si ellos lo desean.

"¿Hay remember o no entre Onelia y Mario?", le pregunta el reportero, y Macarena responde: "No he conversado, pero la verdad ustedes saben que terceros no. A mi pinky lo quiero muchísimo, a One también la quiero muchísimo, les deseo lo mejor. Si quieren seguir juntos, pues que sigan y que viva el amor. Si no quieren seguir juntos, pues no. Ya se verá si la amistad perdura o no".