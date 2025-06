Magaly arremete contra Tilsa Lozano por sus romances del pasado: "Al final todo se te devuelve"

En los últimos días, Tilsa Lozano descubrió que aparentemente Jackson Mora le habría sido infiel antes de dar por terminada su matrimonio. Es así como Magaly Medina le hizo recordar su pasado y que la 'vengadora' no habría sido del todo ética.

En el último programa de la 'urraca', la conductora de televisión recordó el triángulo amoroso cuando Tilsa Lozano se metió en la relación de Jackson Mora con Olinda Castañeda. Con las declaraciones de la artista en 'El valor de la verdad', donde los ampayó en un viaje a Panamá cuando aún estaban juntos.

Es así como Magaly Medina le recuerda que aquella vez, Lozano se llevó el supuesto premio mayor casándose con Jackson Mora. Ahora, afirma que no puede pedir que el público empatice con ella, cuando en más de una ocasión se ha metido en una relación o matrimonio.

Después, la conductora de 'Magaly TV La Firme' comenta que Tilsa Lozano sabía de la relación de Mora con Olinda Castañeda, al igual con la esposa de Juan Manuel Vargas y no le habría importado.

"Ella sabía que Mora tenía una relación, aún así eso no le importó, así como no le importó Blanca. Siempre hay una mujer que no tiene escrúpulos, Tilsa Lozano a lo largo de sus romances no ha sido demasiado ética. Que no nos pida empatía y que deje de seguir lloriqueando, solidaridad con ella, no lo merece", expresó.