Magaly cuestiona la actitud de Juan Ichazo hacia Macarena: "Pobre chica, es un hombre controlador"

El domingo pasado, Macarena Vélez fue la última en sentarse en el sillón rojo de 'El Valor de la Verdad'. Aunque lo primero que llamó la atención fueron sus respuestas, lo otro que ha causado conmoción es la actitud de su nuevo saliente Juan Ichazo que Magaly lo denominado como 'controlador'.

Después de ver las imágenes de Juan Ichazo y que Beto Ortiz reveló que el argentino ofuscaba a Macarena Vélez en cada corte de las grabaciones, él salió a afirmar que querían ser show y no era cierto. Ahora, las imágenes lo han demostrado y Magaly Medina lo critica en su programa de TV.

Luego, Magaly comenta que en ningún momento parece que el argentino fuera aconsejarle, sino a reclamarle por sus declaraciones. Así mismo, le hizo recordar que el programa de 'El valor de la Verdad' es exactamente eso, contar tu intimidad que no sabía el público.

"No es que se nota que la está aconsejando, la está reclamando algo. Que feo ¿no? no se escucha, no se ve, pero puedes notar y él lo había negado. Se le nota, es un hombre que se nota controlador. Todo el mundo sabe lo que es El Valor de la Verdad, tu vas ahí a contar tu intimidad. Ahora que se moleste porque no conoce bien el historial de su novia, entonces no te molestes. Tú tienes que asumir a la persona con todo", agregó.