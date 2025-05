Magaly Medina arremete contra Pamela López y su saliente Paul Michael: "Tiene a un pelele al costado"

¡Fiel a su estilo! Magaly Medina no tuvo piedad y arremetió con todo contra Pamela López y su nuevo saliente Paul Michael, a quien calificó como un simple "pelele" por quedarse callado mientras ella lo habría trataba como si fuera solo un acompañante ocasional.

Magaly contra Pamela López y su saliente exclusivo Paul Michael

En "Magaly TV La Firme", la popular conductora Magaly Medina mostró las imágenes donde Pamela López se presenta junto a su saliente exclusivo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue cómo ella se refirió al tema sentimental.

"Súper bien con bastante responsabilidad. Pero bueno, más adelante Dios sabrá. Me estoy dando la oportunidad de conocer a alguien, la estoy pasando súper bien", dijo Pamela, mientras Paul Michael permanecía a su lado en silencio y sonriente.

Magaly no se guardó nada y reaccionó de inmediato. La periodista, fiel a su estilo, no tuvo reparos en criticar a Pamela y su saliente exclusivo.

"Delante del pobre. Cómo se nota que no le respeta nada al tipo que tiene parado al lado. Y dice 'más adelante Dios sabrá'... ¿Y para qué tiene al estúpido ese parado ahí como un pelele, un títere? ¿Qué cosa es?", soltó indignada.

Para la periodista, Paul Michael no reaccionó ni se dio por aludido. Y por ello, la conductora hizo notar el detalle de cómo lo vería Pamela López.

"El tipo se ríe, ni siquiera se da cuenta que le está diciendo que solo está ahí para acompañarla y pasar el rato", añadió.

Aunque Pamela dijo estar feliz conociendo a alguien, Magaly dejó claro que eso no significa que haya respeto o interés real por su saliente. Más bien, parece estar con él solo por no estar sola, según Magaly.

Magaly criticó que muchas mujeres como Pamela no sepan estar solas y siempre necesiten tener a alguien al lado, así no sea la mejor compañía. Y agregó que tener a cualquier "tipejito" no es solución.

"Seguro la mujer no puede estar sola, no le gustará estar sola. Hay gente que se desespera, prefieren tener a cualquier pelele al costado. Pero acompañada de peleles no vas a encontrar a alguien de valor", comentó. "Mientras sigas con cualquier tipo, no vas a encontrar a un hombre de valor. Como el que aspira cualquier mujer inteligente", dijo contundente.

"Vergüenza me daría decir que es mi saliente exclusivo"

Finalmente, Magaly lanzó una frase que dejó helados a muchos. Para la periodista, tener a alguien solo "para acompañar" y mostrarlo como algo serio no tiene sentido.

"Ay, qué triste es la vida de ellas. Y así están felices: 'Ay, es mi saliente exclusivo'. Ay, vergüenza podría darme a mí de decir eso", expresó con sarcasmo.

Magaly Medina dejó claro que no cree en la historia romántica entre Pamela López y Paul Michael, y más bien, considera que él está siendo usado como relleno mientras ella sigue su vida. ¿Qué dirán los involucrados tras estas fuertes declaraciones?