Magaly Medina destruye a Jean Deza tras ser captado con Gabriela Álava: "¡Mentirosazo, Pinocho!"

¡Se la cantó clarito! Magaly Medina no se quedó callada y arremetió con todo contra Jean Deza, luego de que fuera captado otra vez con su expareja Gabriela Álava, a pesar de tener una denuncia por agresión y una orden de alejamiento. La 'Urraca' lo tildó de mentiroso y criticó duramente su conducta.

En la reciente edición de "Magaly TV La Firme", se mostró un video donde Jean Deza fue visto entrando a una discoteca en Miraflores con Gabriela Álava, con quien tiene un proceso judicial abierto por violencia. Sin embargo, al ser abordado por el reportero, el futbolista lo negó todo. Magaly Medina arremetió contra el futbolista.

"¿Yo? Tú te has equivocado. Qué raro, ¿no? A ver, pues si hay imágenes" , dijo Deza, muy tranquilo, como si no hubiera pasado nada. Magaly no soportó la mentira y le respondió sin pelos en la lengua: "¡Qué tal cinismo! ¡Qué forma de negar algo que nosotros estábamos viendo! Y todavía nos reta a que el lunes a mostrar imágenes de si realmente pasaba eso. ¡Ahí están las imágenes, pues! ¡Mentirosazo, Pinocho!" , disparó la conductora.

Y no fue solo una salida a la discoteca. Según el programa, Jean Deza también fue grabado entrando y saliendo del edificio donde vive Gabriela, lo que indicaría que su acercamiento no fue algo puntual, sino constante. Magaly también cuestionó a Gabriela Álava por dejarse ver con él a pesar de tener una denuncia grave.

"Parece que a ella no le importa estar con su golpeador al lado, yéndose de fiesta. Eso hace que estas denuncias no se tomen en serio" , comentó indignada.

La periodista también criticó cómo este tipo de casos afectan la credibilidad de otras mujeres que sí denuncian con seriedad.

Sobre la actitud de Jean Deza, Magaly Medina fue más dura aún. Y con respecto a que dijo que estaba celebrando que ganó su equipo, minimizó el logro, pues su club no es muy conocido.

A pesar de negar el encuentro, Jean Deza habló con los reporteros y admitió que se equivocó en el pasado. También reconoció que hay un proceso judicial con Gabriela.

"Me he equivocado tantas veces que ya la gente ni me cree. Todo lo que hice no estuvo bien. Lo acepto como un hombre y le pido disculpas ante cámara", dijo con cara de arrepentido. "Eso es un proceso, ya no tengo nada que ver ahí. Estoy desaparecido de eso", declaró. Sin embargo, sus acciones contradicen sus palabras.