Jean Deza niega estar con Gabriela Álava pese a ser visto juntos: "Me he equivocado tantas veces que la gente ni me cree"

Jean Deza vuelve a generar polémica tras ser captado en una discoteca junto a su expareja Gabriela Alaba, quien lo denunció por agresión a inicios de este año. A pesar de tener vigente una orden de alejamiento, el futbolista fue visto ingresando con ella a un local nocturno en Miraflores, lo que ha encendido las alarmas sobre un posible desacato a las medidas judiciales.

En la última edición de 'Magaly TV: La Firme', se difundieron imágenes del sábado 17 de mayo, donde se ve a Deza y Alaba ingresando juntos a una discoteca. No obstante, al salir, cada uno lo hizo por separado. Al ser abordado por las cámaras del programa, el exjugador de Alianza Lima negó haberse encontrado con la modelo.

"¿Tú me has visto? Raro, hermano, pero bueno, no te puedo hablar mucho... Si tú dices que tienes imágenes, ¿qué te puedo decir? Con todo respeto", declaró, visiblemente incómodo.

El programa también le consultó sobre la denuncia de Gabriela Álava. Esta vez, Jean Deza reconoció públicamente sus errores y aseguró que el proceso judicial sigue su curso.

"Es que yo tengo un problema judicial con ella. Eso es un proceso, yo ya no tengo nada que ver ahí, ya estoy desaparecido de esto... Hermano, me he equivocado tantas veces que ya la gente ni me cree. Todo lo que hice no estuvo bien, lo acepto como un hombre y le pido disculpas ante cámara", confesó.