Alexa Gutiérrez acusa a Jean Deza de no pagarle deuda 2 mil soles: "Me insultó porqué quería mi plata"

Jean Deza se encuentra nuevamente en el ojo del huracán tras ser visto ingresando a la casa de su exnovia, Gabriela Alava, a tres meses de que ella lo denunciara por agresión. Ahora, Alexa Gutiérrez, ex saliente de Bryan Torres, lo ha acusado de no querer pagarle una deuda y reveló haber salido con él.

Durante la última edición del programa 'Amor y Fuego', Alexa Gutiérrez contó detalles del problema que enfrenta con Jean Deza. Según su versión, el jugador de fútbol le pidió un préstamo de 2 mil soles asegurando que lo necesitaba con urgencia y que se lo devolvería a fin de mes. Sin embargo, al llegar la fecha pactada, el exfutbolista no cumplió con su palabra.

"Me dijo que era súper urgente. Se lo presté el 1 de marzo y me dijo que me pagaba el 30, pasó el 30 y yo tenía que hacer pagos y no me pagó y me pasó para el lunes. Conmigo se ha portado bien hasta hoy día en la mañana que me insultó y por eso publiqué eso porque quería mi plata, no le presté 100 soles, le presté 2 mil soles", relató la tiktoker.