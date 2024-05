Magaly Medina confronta a Bryan Torres por negar reconciliación con Samahara Lobatón: "No mientas"

En un giro inesperado del escándalo mediático entre Bryan Torres y Samahara Lobatón, Magaly Medina intervino para desmentir recientes declaraciones de Torres y sugirió que aún podría haber esperanzas de reconciliación para la controvertida pareja. Este nuevo episodio ocasiona que su relación sea aún más confusa y atrae la atención tanto de seguidores como de detractores.

La visita de Bryan Torres al programa de Magaly Medina generaba una gran expectativa, ya que se esperaba que aclarara los rumores y malentendidos que han rodeado a la pareja en los últimos meses. Sin embargo, lo revelado podría alterar el curso de esta historia mediática. Conoce más detalles en la siguiente nota.

Bryan Torres aclara las cosas en el set de Magaly Medina

En relación a los problemas con Samahara Lobatón, especialmente en lo que respecta a la crianza de su hija y su vínculo personal, Torres, reconocido por su trayectoria en la música, compartió su frustración ante las continuas especulaciones y afirmó que su principal preocupación es el bienestar de su hija.

En ese instante, Magaly Medina afirmó tener evidencia de una fuente confiable que sugiere que él expresó "te amo" a Samahara Lobatón durante su estancia en Estados Unidos. "Mi fuente es muy confiable. ¿Acaso tu número no termina en 453?", preguntó Magaly. "No lo sé, voy a ver", respondió Bryan, lo que generó las risas de la conductora.

"No te creo. Cuando salga toda la verdad, quiero ver cómo sigues negándolo. Es como hablar con Karla Tarazona", añadió Magaly Medina. "Yo siempre he hablado de que ambos estamos enfocados en nuestro bebé, nada más", insistió el salsero.

La respuesta del salsero ante el comunicado de su expareja

Tras el comunicado reciente de Samahara Lobatón, en el que ella solicitaba respeto a su privacidad y negaba ciertas afirmaciones de Torres, el cantante respondió defendiéndose, asegurando que siempre ha buscado lo mejor para su familia, aunque reconoce que sus sentimientos hacia Lobatón han evolucionado. Este intercambio ha generado una oleada de opiniones en redes sociales, donde los seguidores y críticos han expresado rápidamente su apoyo o desacuerdo.

"Lo que sí no tocaré más es sobre mi situación sentimental. Ya lo aclaré en algún momento y listo. Ahora a seguir enfocado en mi carrera musical. Seguiré hablando de mi bebé y de mi hija las veces que amerite, de cómo anda, cómo están con videos, fotos, etc. Más show de mi vida personal no verán", se lee en el comunicado que publicó en Instagram.