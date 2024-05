Mujer expone terribles chats con Jorge Luna: "Estaba a punto de automotivarme y justo vi tus fotos"

En una reciente polémica, una mujer ha revelado fuertes conversaciones que mantuvo con Jorge Luna, uno de los conductores del popular programa "Hablando Huevadas". Las conversaciones, que datan del 2019, muestran al comediante haciendo comentarios inapropiados a una joven de 21 años.

Mujer revela terribles conversaciones con Jorge Luna

Una mujer ha desatado una nueva polémica al revelar conversaciones subidas de tono con Jorge Luna, conocido comediante y conductor del programa "Hablando Huevadas". Estas conversaciones ocurrieron en el 2019, un año antes de que Luna se casara con la madre de sus hijos.

El 15 de julio de 2019, Jorge Luna inició una conversación por Instagram con una joven de 21 años. Según la mujer, Luna comenzó la charla de manera amigable, pero pronto tomó un giro inesperado. "Había canciones que no recordaba... Como la de miguelito", escribió la joven. "Yo estaba apunto de automotivarme Jajajaja", contestó Luna.

Que fue mano!

Jorge Luna no le da 3 segundos a sus seguidoras. Esperemos que "automotivarse" no le tome el mismo tiempo!🍆🍆🍆

Que calentón te veo!#amoryfuego pic.twitter.com/BDfmAUpw6E — Pajita (@MeDicenPajita) May 17, 2024

"Justo vi tus fotos... csm... Te pasas!!! Pero ya te pasaste ya!", le escribió Jorge Luna. En otro mensaje, Luna le envió una foto que ella tenía en su perfil, donde aparecía en ropa interior y de espaldas, diciendo: "NOOOO. Noo, esto es un abuso. Pero ojalá sirva para motivarme, espero no te moleste".

La joven, llamada Keidi Mio en redes sociales, y aparece como MaryJane en Instagram, decidió compartir estos mensajes con el programa "Amor y Fuego". Al respecto, comentó: "La verdad no sabía quién era y me pareció bastante feo que se dirigiera hacia mí con esa palabra tan ligera que se iba a autocomplacer".

Reacciones y polémica

Estas revelaciones llegan en un momento difícil para Jorge Luna, quien ya estaba en el ojo de la tormenta junto a su compañero Ricardo Mendoza por sus recientes comentarios sobre no deberse a su público. Esta nueva controversia ha puesto a ambos comediantes bajo una mayor atención mediática.

Keidi Mio explicó a "Amor y Fuego" que encontró los comentarios de Luna muy inapropiados: "Me pareció algo asqueroso realmente, que de la nada... yo ni siquiera busqué una entrada o sabía quién era. Así yo esté calata o de cualquier manera, no tiene derecho de decirme que se va autocomplacer por el hecho de que mi pot... esté ahí".

En respuesta a las críticas que ha recibido, Keidi Mio se defendió en sus historias de Instagram: "Esa conversación que mostré es del año 2019 y pues el marrón no era una persona famosa y fue él quien me escribió a mí. Mucha gente se burla y reacciona de manera diferente. A mí particularmente no me importa lo que diga la gente, pero tampoco voy a permitir que me juzguen sin saber. La foto que está ahí es mía. No es que yo la haya mandado".

Estas revelaciones ponen en duda la conducta de Jorge Luna, especialmente porque se casó en enero del año siguiente con la madre de sus hijos. La publicación de estos mensajes ha generado dudas sobre su fidelidad y ha añadido más leña al fuego en la controversia que rodea actualmente a los conductores de "Hablando Huevadas". Cabe señalar que Jorge lleva más de 10 años de relación Melissa G. Samplini.

Las declaraciones de Keidi Mio y la publicación de las conversaciones con Jorge Luna han sacudido las redes sociales y los medios de espectáculos. Esta polémica está lejos de terminar y se espera que tanto Jorge Luna como su equipo respondan a estas acusaciones en los próximos días. Mientras tanto, los seguidores del programa y del comediante estarán atentos a cualquier novedad.