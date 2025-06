Magaly Medina cuestiona el ingreso de Paul Michael a 'Esto Es Guerra': "Es tan atorrante"

Desde hace unos meses, Pamela López ha acaparado las cámaras de varios medios de televisión y también su nuevo saliente Paul Michael. Ahora, este cantante de 27 años ha sido presentado como convocado a participar en la nueva temporada de 'Esto es Guerra'. Esta situación no pasó desapercibida por Magaly Medina quién no dudó en criticarlo.

Durante la reciente edición de 'Magaly TV: La Firme', la periodista de espectáculos no se guardó nada al comentar el ingreso de Paul Michael al popular programa de competencia. En su debut, el joven artista dedicó unas palabras cargadas de cariño a Pamela López, quien al parecer lo acompañaba en el set. Este gesto no pasó desapercibido para Magaly, quien puso en duda sus intenciones.

"Es tan atorrante. Creo que esta chica, Pamela López, estaba tan necesitada de afecto, de cariño, que alguien le hiciera así (gesto de palmada) en su cabecita, que alguien le diera golpecitos, besitos, abrazos y cosas bonitas, que estas mujeres caen en la telaraña de estos chicos que no tienen nada y que solo quieren alcanzar un cierto grado de popularidad", lanzó Medina, sin filtro.

Además, señaló que la producción de 'Esto es Guerra' estaría buscando desesperadamente a alguien que conecte con el público, pero aún no lo han logrado. Por ello, insinuó que Paul Michael habría sido convocado por falta de opciones más sólidas y hasta ironizó sobre el posible salario que podría haber recibido el salsero para unirse al reality.

"Como en Esto es Guerra tienen a todos sus antiguos pero hasta ahora el grupo de los nuevos no ha cuajado, han probado perrón, pericote y gato, toda la semana prueban uno diferente y hoy lo han anunciado como la gran contratación. Lo habrán contratado bien baratito, como no tiene chamba, él pues ahí buscará su oportunidad, pero ya veremos", comentó entre risas.

Tras la gran final de 'Esto es Guerra', hoy comienza una nueva temporada donde se vienen presentando a los nuevos convocados donde solo pocos quedarán finalmente como parte del programa. Es así como Paul Michael fue anunciado de manera sorpresiva, ya que nadie en el set se lo esperaba.

"Es mi primera vez, estoy muy agradecido con la oportunidad, con Dios. Esto es algo que anhelaba hace mucho tiempo, no saben cuanto quería estar en este programa y se me está dando", menciona. Luego, Renzo Schuller le pregunta: "¿Qué tal eres en la competencia? con total sinceridad" y él responde: "Yo soy una persona competitiva, me gusta mucho los retos y esté en el equipo que esté voy a dar mi 100%".