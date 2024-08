Magaly Medina le lanza advertencia a Melissa Paredes previo a su boda: "No va a limpiar tu imagen"

Melissa Paredes y Anthony Aranda anunciaron su esperaba boda hace pocos días, la cual está programada para hoy sábado 03 de agosto. En ese sentido, Magaly Medina utilizó instantes de su último programa para lanzarle una fuerte advertencia a la actriz.

Ante ello, la 'Urraca' sostuvo que la exchica reality aún está a tiempo de cancelar su boda con el 'Activador'. Conoce más detalles en la siguiente nota.

En la más reciente emisión de 'Magaly TV, la firme', la presentadora de ATV conversó con el psicoterapeuta Tomás Angulo para discutir la boda de Melissa Paredes y Anthony Aranda. Durante la conversación, la presentadora sugirió a la exconductora de 'América hoy' que reconsiderara su decisión de casarse con el bailarín, ya que, según su opinión, la relación podría no tener un futuro prometedor.

"Yo no creo que entre ellos haya admiración, para mí es un vínculo de uso e interés. Desde que pasó el escándalo, la carrera de Melissa desapareció; no la llaman a televisión, ni a novelas, no la llaman para que aparezca con marcas; perdió respetabilidad y credibilidad. Está desaparecida de los medios. Si no se casara mañana, sería invisible", expresó la popular 'Urraca'.