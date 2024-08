Roxana Molina y su tremendo chape con Alfredo Benavides: "El amor puede surgir"

Un posible romance puede estar naciendo entre Roxana Molina y Alfredo Benavides quien es protagonizaron un beso durante la grabación de uno de los sketch del programa cómico 'JB en ATV'

Como se sabe Alfredo Benavides se encuentra soltero hace ya algún tiempo ya que nunca se concretó un romance con la modelo Gabriela Serpa con quien había sido vinculado sentimentalmente.

¿Nació el amor entre Roxana Molina y Alfredo Benavides?

Al parecer el programa de este sábado en 'JB en ATV' sacará chispas ya que la hilarante y divertida Roxana Molina se atrevió a robarle un beso al humorista Alfredo Benavides a vista y paciencia de Gabriela Serpa quien solo atinó a taparse la boca quedando totalmente sorprendida con lo sucedido.

Cabe resaltar que ambos se encuentran totalmente solteros y no existiría ningún impedimento para que pudiera hacer el amor.

Roxana Molina fue cuestionada sobre este apasionado momento con el cómico a lo que la influencer recalcó que no existe motivo para no considerarlo en una relación estable pero prefiere no apresurar las cosas e ir paso a paso.

"Fue un besito que se dio en uno de los sketch y hasta donde sé Alfredo está soltero, no está casado y yo también estoy soltera, así que será el momento de que el amor fluya en los pasillos de ATV", dijo en un primer momento Roxana.

Asimismo, la influencer confesó que cuando recibió la pauta para el sketch se quedó sorprendida con su colaboración y consideró que un besito sería ideal para cerrar con broche de oro esta escena.

Por otro lado, la modelo recalcó que para ella Alfredo Benavides es una persona muy atenta, muy caballero y tiene las cualidades que a ella le gustan en un hombre por lo que de por sí ya tiene varios puntos a favor.

Finalmente, Roxana recalcó que no se considera una 'serruchadora' ya que nunca se concretó el romance que especulaban con Gabriela Serpa.

"Hasta donde sé nunca estuvieron entonces todo okay. Él merece una mujer que lo oficialice que no lo tengas escondido, yo feliz, de ahí le quito la billetera jajaja", agregó la modelo entre risas.

Además, agregó que no cree que Gabriela Serpa se haya resentido con este beso inesperado ya que no tiene ninguna relación con Alfredo.

"Tal vez nazca el amor. Yo no me percaté lo de Gabrielita, porque entré, me lo chapé y salí, pero sospecho que con 'Gabi' todo bien, espero que no me diga que soy roba maridos jaja", finalizó.

Roxana Molina revela episodios de su vida personal

Las integrantes de 'Cachudas Pero Conchudas' fueron invitadas en un episodio de 'Más Vale Solo' de Carlos Carlín. Aquí, Roxana Molina contó una anécdota de una relación pasada que dejó sorprendidos a todos en el set.

"Estaba en una relación hace años ya, para mi fue un poquito traumático porque me llegaron a pedir la mano, pero yo no sabía nada", inicia contando la influencer. Roxanacha comenta que ella se encontraba en su casa descansando, cuando su pareja en aquel entonces lo llama y le pide que vaya con urgencia a su casa.

Para la influencer la propuesta fue inesperada pues llegando a casa encontró a su familia expectantes al momento especial de la pedida, sin embargo, lejos de emocionarse se sintió incómoda con lo sucedido.

La locutora llega y se da una gran sorpresa: "Llego y él no estaba, voy entrando y veo a toda su familia ahí parada alrededor bien vestidos. De un momento a otro, yo volteo y lo veo bien arrodillado con el anillo 'Quieres casarte conmigo'".

Finalmente, debido a la presión que sintió en ese momento aceptó casarse pero al cabo de unos días alistó sus mochilas y desapareció de la vida de quien sería su esposo.

"Yo dije: 'Claro, obvio', no le voy a decir que no, le dije que sí: 'Sí mi amor, nos vamos a casar'. Me fui ese día a mi casa y al día siguiente, me mudé y nunca más lo volví a ver", dijo.

Roxana Molina hasta el momento aparentemente no ha llegado a encontrar el amor de su vida, por lo que estaría considerando al gordito Alfredo Benavides para ver que fluye.