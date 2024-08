Johanna San Miguel: Así fue la emotiva despedida de la conductora de 'EEG'

La muy querida Johanna San Miguel pasó su último día a cargo de la conducción de 'Esto es Guerra' rodeada de mucho amor y compañerismo tras anunciar su retiro del programa por causas personales.

La popular "Chata" recibió la sorpresa de ex chicos reality que se animaron a sorprenderla en el programa al igual que Matías Brivio quien se sumó a la causa para despedir a Johanna por la puerta grande.

El día de ayer viernes 2 de agosto el programa de 'Esto es Guerra' estuvo lleno de sentimientos encontrados tras el retiro de Johanna San Miguel de la conducción.

Johanna San Miguel no pudo tener mejor despedida pues se fue rodeada de abrazos y palabras de aliento para esta nueva etapa que le toca asumir lejos de las pantallas.

La conductora cerró está bonita etapa en 'EEG' dejando su micrófono en un cofre el cual fue cerrado y minutos después Patricio Parodi la sorprendió con un ramo de rosas como símbolo de agradecimiento por todos los años al frente del programa alegrando a los televidentes con sus ocurrencias.

"Gracias a todos, las palabras sobrarían en este momento. Me voy contenta.... Un huequito en el corazón, pero me voy sabiendo que hay mucha gente que quiero y me quiere acá. Eso es algo que apreció mucho", manifestó Johanna San Miguel.