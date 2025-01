Magaly Medina sorprende con un video 'tras las rejas' vestida de presidiaria: "Ya estarás satisfecho"

La popular conductora peruana Magaly Medina causó revuelo en las redes sociales al compartir un video en el que aparece vestida como presidiaria. Con un traje a rayas y detrás de las rejas, Medina sorprendió a sus seguidores con esta imagen. ¿Qué sucedió? Aquí te contamos.

Magaly Medina, la reina de los espectáculos en Perú, dejó a sus seguidores boquiabiertos al aparecer vestida como una presa en un video que compartió en sus redes sociales. La conductora de "Magaly TV La Firme" lució un traje a rayas y se mostró tras las rejas, generando gran expectativa entre sus fans.

La inesperada aparición de Magaly Medina no tiene nada que ver con problemas legales, como algunos pensaron en un primer momento. Se trató de una campaña publicitaria para promocionar una nueva marca de papas fritas.

En el video, con su característico tono irónico, la periodista comentó: "Así que me tienes hambre, ¿no? Y que uno de tus deseos de Año Nuevo era verme tras las rejas. Ya estarás satisfecho".

La publicación generó risas y comentarios de sus seguidores, quienes aplaudieron el ingenio de la campaña.

La marca detrás de las papitas fritas también se sumó a la broma: "¡Burn btch burn! No es a ti Maga, bueno, también. Burn btch burn es el nombre de nuestras Voraz picantes. ¿Te podemos decir Maga y ser tus papas amigas? Prometemos caerte bien porque así como tú no tienes pelos en la lengua, nosotros no tenemos octógonos".