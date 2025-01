¿Magaly Medina manda indirecta a Andrea Llosa tras anunciar entrevista con Cueva?: "No me compares"

Magaly Medina ha vuelto a estar en el centro de la polémica tras compartir una frase que sería indirecta hacia Andrea Llosa. Esto ocurrió luego de que Andrea anunciara a Christian Cueva como el primer invitado en la séptima temporada de su programa "Andrea". La publicación de Magaly ha generado especulaciones y ha reavivado la tensión entre ambas periodistas.

La tensión entre Magaly Medina y Andrea Llosa parece haber llegado a un nuevo nivel. Después de que Andrea anunciara que Christian Cueva será el primer invitado en el estreno de la séptima temporada de su programa "Andrea", Magaly lanzó una frase que muchos interpretaron como una indirecta hacia su colega.

Andrea Llosa sorprendió a su público al confirmar que el futbolista Christian Cueva será su primer invitado en esta nueva temporada. En un video promocional, la periodista adelantó que la entrevista será extensa y abordará temas personales y delicados de 'Aladino'.

Las imágenes de la promoción muestran a un Cueva vulnerable, prometiendo sinceridad y dejando entrever que hablará de momentos difíciles en su vida.

La frase que desató la polémica. Tras el anuncio de Andrea, Magaly Medina compartió en sus redes sociales una frase que ya había dicho antes en su programa.

"No me compares, yo no soy sapo de tu misma acequia", se lee y escucha en el video que compartió Medina.